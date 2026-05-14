Nasce la comunità energetica: «Progetto comune per tre paesi»  

Nella bassa Marmilla, Siddi, Ussaramanna e Villanovaforru si distinguono per un percorso virtuoso nel segno delle energie rinnovabili. Separatamente, i tre comuni hanno fondato le loro comunità energetiche rinnovabili (Cer), immesso l’energia prodotta in rete e ottenuto gli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Ora, con uno statuto pronto e un appuntamento dal notaio fissato a fine mese, la nuova comunità energetica unitaria dei tre comuni — che sarà giuridicamente una cooperativa di servizi — è pronta a nascere. «C’è voluto tempo, ma ci siamo arrivati», commenta Maurizio Onnis.

In questi giorni i Comuni stanno incontrando i soci in assemblea per discutere del progetto. Marco Sideri racconta: «L’assemblea ha mostrato molta curiosità e interesse, perché questa è un’occasione assolutamente importante per estendere la comunità energetica e creare un organismo territoriale. Oltre a questo, il fatto che nasca una cooperativa di questo tipo, che unisce l’aspetto energetico a quello di altri servizi, è molto importante. È sicuramente una grande opportunità per tutto il territorio, perché l’importanza di fare rete tra i Comuni è abbastanza evidente». Marco Pisanu sottolinea la partecipazione della comunità: «Le assemblee sono state sempre molto partecipate. È un buon segno di coesione e senso di appartenenza». Onnis conclude annunciando la data decisiva: «Il 27 maggio andiamo dal notaio, a San Gavino Monreale, a sottoscrivere lo statuto e far nascere la cooperativa dei tre paesi». (g. g. s.)

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