Nasce la cittadella sportiva 

Il sogno di una grande e moderna cittadella sportiva potrebbe diventare presto realtà. Nell’area dove attualmente c’è il campo di calcio sono in programma numerosi interventi. Verrà rifatto terreno di gioco (attualmente in pessime condizioni) dello stadio comunale. Ci saranno inoltre nuove tribune e spogliatoi. Saranno infine realizzati campi di beach volley, padel e beach tennis.

Il progetto

«Gonnosfanadiga si è posizionato tra i 128 comuni in Italia che riceveranno il finanziamento del bando "Sport e periferie" del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri», spiega l'assessore comunale allo sport Andrea Sogus che sta seguendo il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo alla periferia del paese. «Il finanziamento che abbiamo ricevuto non è cosa da poco – aggiunge - abbiamo ottenuto ben 700 mila euro, raggiungendo l'importo massimo consentito». Ma questo finanziamento, secondo l’esponente della Giunta guidata dal sindaco Andrea Floris, non sarebbe stato sufficiente per realizzare la nuova cittadella sportiva. A incrementare la dotazione finanziaria ci ha pensato il Comune. «All’importo ottenuto con il finanziamento – continua Andrea Sogus – si andrà ad aggiungere un cofinanziamento comunale di 400 mila euro, portando le risorse finanziare complessive a un milione e centomila euro».

L’investimento

Si tratta di uno degli investimenti più importanti nel settore dell’impiantistica sportiva a Gonnosfanadiga. Nello stadio comunale sul terreno di gioco verrà realizzato un manto in erba sintetica. Il progetto prevede anche la costruzione di una piccola tribuna e di tutti gli altri impianti sportivi. «La realizzazione dell’opera intende riqualificare un luogo ormai in abbandono – continua Sogus – siamo già intervenuti a poca distanza da quest’area sistemando i campi da tennis. Ora vogliamo trasformare quel punto in un centro all’avanguardia per la pratica multidisciplinare dello sport». Secondo Andrea Sogus questo importante risultato è stato ottenuto «grazie al gioco di squadra. Abbiamo lavorato in perfetta sinergia noi dell'amministrazione comunale insieme a numerosi professionisti ed esperti che si sono occupati della progettazione, elaborazione e stesura del bando insieme al responsabile dell’ufficio tecnico Francesco Sitzia. Speriamo di procedere in tempi rapidi per dare al paese questo modernissima cittadella sportiva».

