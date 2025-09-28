Nasce la cittadella dello sport 

Il Comune di Senorbì sta investendo negli impianti sportivi per promuovere l’aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani. L’obiettivo è realizzare una vera e propria cittadella sportiva attraverso la riqualificazione completa dei vecchi impianti, non più adatti alle esigenze di un paese in costante crescita. Non solo calcio: la sfida dell’amministrazione comunale è quella di creare nuovi spazi dove praticare diverse attività e discipline sportive.

I lavori

Proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e ampliamento dell’area sportiva comunale “Renato Sirigu” con il completamento della recinzione degli impianti esistenti e l’avvio dei lavori per la realizzazione dei due campi da padel, uno dei quali al coperto. «Stiamo portando avanti da tempo un ambizioso progetto che, attraverso la valorizzazione delle strutture e delle aree sportive, punta a favorire la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi», ha detto il sindaco Alessandro Pireddu. Sarà un’area ecosostenibile grazie anche all’eliminazione del vecchio impianto a gas per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria che verrà sostituito con una tecnologia più moderna e l’utilizzo del fotovoltaico.Oltre ai campi da padel, verranno realizzati campi di beach tennis e beach volley. In programma anche la ristrutturazione di uno dei dei campi da calcetto esistenti, un intervento di ammodernamento della tribuna spettatori, l’ampliamento dei locali di sgombero e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva di via Brodolini.

I costi

Si tratta di un investimento di un milione di euro: 900.000 euro incassati dal Comune attraverso l’adesione al bando “Sport missione” dell’istituto per il credito sportivo e 100.000 euro ricavati dal bilancio comunale. Capitolo a parte invece per l’illuminazione dell’area, che fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dei punti luci dell’intera cittadina. Sono terminati infatti i lavori di sostituzione della vecchia illuminazione nel campo sportivo con la predisposizione di nuovi apparecchi a Led di ultima generazione.L’aumento di spazi verdi e nuovi luoghi di interazione nello spazio pubblico stanno plasmando il nuovo ambiente urbano nel capoluogo della Trexenta: come dimostra la realizzazione di una palestra a cielo aperto nei pressi del parco di Santa Mariedda.

