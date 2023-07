Nasce la “cittadella” dei ragazzi 

Al centro di tutto ci sono le relazioni. Nel Borgo a TreMani non si può prescindere da questo. «Si chiama così perché la nostra è una collaborazione a tre mani: minori, famiglia e borgo», spiega Suor Silvia Carboni, responsabile del centro ricreativo e di una casa famiglia a Elmas per le Missionarie delle figlie di San Girolamo Emiliani, «il borgo è sempre stato il centro delle relazioni culturali, sociali e commerciali. Poi due mani le mettiamo noi e la terza è quella di Dio, ma se non lavoriamo insieme alle famiglie il nostro lavoro è nullo».

Cittadella per i ragazzi

Nato nel 2018 e attualmente ospitato nei locali della diocesi cagliaritana, il Borgo a TreMani, è un centro polifunzionale e polisettoriale, rivolto ai giovani che frequentano le scuole medie e superiori, che si appresta a diventare una “cittadella” di quartiere. «L’obiettivo principale è la lotta e il contrasto alla povertà educativa e culturale, soprattutto alla dispersione scolastica», precisa Suor Silvia.

Un progetto che presto proseguirà il suo cammino in una casa campidanese in viale Monastir, che per anni ha ospitato il Cafè Latino, un locale in auge nei primi anni Duemila. «Quando lo abbiamo visto era un rudere, ma la sensazione che abbiamo avuto è la stessa che abbiamo quando incontriamo i nostri ragazzi per la prima volta: dobbiamo sempre avere la capacità di vedere la fotografia finale», aggiunge.

Quegli stessi ragazzi che oggi indossano guanti e cappelli da muratore per trasformarlo in un rifugio sicuro. «Collaborano tutti insieme: spostano pali, vecchi mobili, vogliono dare il proprio contributo, d’altronde lavoriamo molto per una cittadinanza attiva e responsabile».Due le vie principali che animeranno il borgo: quella dei Saperi, dedicata all’accoglienza, all’orientamento, al potenziamento cognitivo, all’istruzione parentale e al doposcuola. E la via degli Antichi Mestieri, dove ci saranno le botteghe del falegname, degli artisti (palestra e teatro), del gusto (sala da pranzo), dei sapori (cucina e pizzeria), dei musicanti, quella digitale (produzione video), un atelier e anche la sala relax.

Le sfide

«Abbiamo anche un’altra sfida: avviare una piccola start up nel settore della ristorazione per avviare i ragazzi in un’attività lavorativa. Al momento il Borgo viene frequentato da 20 adolescenti, possono stare dalle 9 alle 19 e in genere il primo anno stanno tutto il giorno. La mattina è dedicata all’istruzione parentale perché sono fuori il sistema scolastico, mentre il secondo anno li accompagniamo nella scuola pubblica. Il percorso dura massimo due anni, grazie alla sinergia forte che si crea con le famiglie, poi vanno da soli». Ma c’è anche un altro progetto che suor Silvia sta lanciando: si chiama “Fill’e anima” ed è dedicato ai ragazzi e alle ragazze che vogliono proseguire gli studi all’Università. «È una sorta di adozione “vicina” dove chiunque può aiutare economicamente i ragazzi a studiare, integrando i finanziamenti pubblici».

