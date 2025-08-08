VaiOnline
Marrubiu.
09 agosto 2025 alle 00:18

Nasce la Città del Carnevale 

Il Comune: acquisto di un capannone per realizzare i carri allegorici 

Nel paese che sta puntando molto sul Carnevale spicca la decisione dell’amministrazione comunale: nell’assestamento al bilancio approvato dal Consiglio ha deciso di investire 200mila euro per l’ acquisto di un capannone che diventerà la futura “Città del Carnevale”, al servizio delle attività legate a Su Marrulleri come i preparativi per la costruzione dei carri allegorici.

La scelta

«Il documento- evidenzia il sindaco Luca Corrias- rappresenta una tappa fondamentale per verificare a metà anno la tenuta delle previsioni iniziali e intervenire dove necessario con un esercizio di responsabilità». In Consiglio sono state sottolineate le incertezze sulle entrate, l’aumento dei costi di gestione e i ritardi nei trasferimenti, come il fondo unico (140mila euro), che hanno imposto prudenza. «In questo contesto – continua Corrias- l’amministrazione ha scelto di impegnare solo le risorse già disponibili, senza escludere in futuro nuovi interventi, qualora vi fossero margini finanziari adeguati». Tra le altre misure anche quella che riguarda proprio il carnevale, un evento sul quale gli amministratori puntano: ecco perché hanno deciso di investire 200mila euro per l’acquisto di un locale da sfruttare anche per la realizzazione dei carri allegorici. Ancora, fra le misure più rilevanti emerge la destinazione di una parte del fondo unico per calmierare gli aumenti della Tari con stanziamento di circa 40mila euro per evitare un incremento insostenibile per famiglie e attività economiche. Guardando al futuro sono stati programmati investimenti mirati. «Tra gli interventi già programmati- sottolinea il sindaco Corrias- la riqualificazione di via Napoli, il mercato civico, il completamento del centro di aggregazione di via Arborea, interventi di urbanizzazione e la manutenzione straordinaria del municipio».

I servizi

Senza trascurare i servizi essenziali, «rafforzando le risorse per la manutenzione del verde pubblico e garantire la copertura finanziaria della mensa scolastica, che consideriamo un supporto concreto per le famiglie e la scuola». Altra voce significativa: 100mila euro per la manutenzione delle strade rurali in collaborazione con il Consorzio di bonifica. E ancora, circa 20mila euro per attrezzature cimiteriali, videosorveglianza, segnaletica e attrezzature per la mensa scolastica.

