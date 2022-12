Nasce la città ambientale della Barbagia 

Il primo sì, all’unanimità, è arrivato dal Consiglio comunale di Gavoi. Ora seguiranno gli altri sette paesi dell’Unione Comuni della Barbagia: Tiana, Sarule, Ovodda, Oniferi, Olzai, Ollolai e Lodine. Insieme costruiranno un innovativo e ambizioso progetto di pianificazione territoriale: la città ambientale della Barbagia. Nulla a che vedere con i palazzi e il cemento delle metropoli. Si tratta di una sfida per costruire un futuro che le otto comunità pianificheranno insieme con azioni reciproche per sviluppare i singoli punti di forza, in primis l’ambiente. Ma anche rafforzare una collaborazione e costruire una rete di comunità su tre macro temi: sanità e assistenza, istruzione e mobilità.

Il progetto

Un’idea costruita dal professor Giovanni Maciocco, architetto pianificatore ed ex preside della facoltà di Architettura di Sassari - sede di Alghero, approvata nella fase preliminare dal Consiglio comunale. Primo passaggio istituzionale formale. «Crediamo a questo percorso nell’ottica di uno sviluppo territoriale sempre più condiviso e partecipato – spiega il sindaco di Gavoi Salvatore Lai, – abbiamo ottime basi da cui partire e implementare con microprogetti che arrivino dai vari Comuni. Dobbiamo osare per disegnare uno sviluppo e una qualità della vita che faccia restare in questi territori la gente e che la inviti a venire». L’idea cui ha dato forma il professor Maciocco è quella di affermare nel territorio dei paesi un diritto alla città. Un modello alternativo a quello rappresentato dalla densità del tessuto urbano, come conosciuta attualmente. Un modello urbano per bassa densità orientato in senso ambientale. Una città-territorio identificata non più per numero di abitanti in un’area ristretta, ma in un sistema com’è quello dei i paesi della Barbagia coinvolti e costruito tra relazioni. Un’idea astratta che, se guardata sul piano dell’identità, apre prospettive differenti di rigenerazione culturale e sociale.

Le risorse

Un progetto dell’urbanità a bassa densità che con l’opportunità dei fondi del Pnrr analizza i modi in cui gli abitanti dei paesi possono farsi coinvolgere nella vita urbana estesa al territorio, con un insieme strutturato di macroprogetti come luoghi dell’educazione con le scuole nel bosco, i luoghi della salute, dell’acqua, dell’energia, fino agli eventi culturali.