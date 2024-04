Nasce la chat degli assessori Domani la prima riunione, al via la caccia ai nuovi staff  

Come gli amici del calcetto, come ogni gruppo di colleghi, anche la Giunta Todde ha già la sua chat su Whatsapp. Tra di loro, fino a ieri, molti assessori neppure si conoscevano: si sono ritrovati tutti insieme per la prima volta una mezz’oretta prima della seduta inaugurale della legislatura, nella sala riservata alla Giunta all’interno del palazzo del Consiglio regionale. E dopo le presentazioni rituali è stato normale scambiarsi i numeri e creare subito uno spazio per condividere tutte le informazioni.

Per arrivare a quel lavoro collegiale che la presidente Todde ha indicato come metodo operativo, ci vorrà ben altro. Ma è il primo passo, e a quanto pare il clima nella nuova squadra, durante questo breve incontro informale, è stato molto disteso. Niente brindisi, neppure un pasticcino di buon augurio, in omaggio alla vocazione pentastellata alla sobrietà: giusto il tempo per i convenevoli e per associare i volti ai nomi, dato che più d’uno è al debutto sul palcoscenico della politica regionale. E non è stata neppure l’occasione per il primo discorso della presidente alla Giunta: tutto rimandato a domani, data della prima riunione ufficiale.

L’orario non è stato ancora fissato, ieri pomeriggio gli assessori aspettavano ancora i dettagli della convocazione: ma è stata la stessa Alessandra Todde ad annunciare la data del debutto. Dovrebbero ritrovarsi tutti a Villa Devoto, anche se la governatrice ha scelto di riportare in viale Trento la stanza della presidente: la grande sala al primo piano del palazzone degli uffici regionali, in cui si riuniva l’esecutivo fino alla prima metà della legislatura guidata da Francesco Pigliaru, è ancora in attesa di una sistemazione. Quindi almeno inizialmente la Giunta lavorerà attorno al tavolone nero che ha visto, negli ultimi cinque anni, i confronti tra Christian Solinas e i vari esponenti della precedente maggioranza di centrodestra.

Per quasi tutti i neo assessori, comunque, il lavoro è iniziato già ieri pomeriggio. Portate a termine la breve riunione informale e poi quella solenne in aula, con tanto di giuramento, Todde ha dato il rompete le righe; ma quasi tutti hanno scelto – dopo essersi concessi un pranzo coi familiari per festeggiare la nomina – di fare subito un salto nel nuovo luogo di lavoro. Nella maggior parte dei casi, il passaggio di consegne vero e proprio tra gli assessori uscenti e quelli appena nominati si svolgerà oggi, con l’esame dei vari dossier sulle cose da fare; ma molti componenti della squadra formata dal Campo largo hanno fatto un primo giro perlustrativo negli uffici, scambiando già qualche considerazione con dirigenti e funzionari.

Una delle scelte più urgenti che li aspetta, tra l’altro, riguarda proprio gli staff che li circonderanno: capi di gabinetto, segretari particolari, consulenti, addetti vari. Anche su queste nomine, in realtà, peseranno molto i giochi politici: ma è chiaro che dalla qualità di questi collaboratori dipende buona parte dell’efficienza dei vari assessorati. Non meno che per la Giunta (forse persino di più), il centrosinist ra farà bene a dare la caccia alle competenze, non solo ai nomi di stretta fedeltà. (g. m.)

