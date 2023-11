Nasce la casa-rifugio per orfani disabili 

Una “culla” sicura per tanti bimbi sfortunati, e magari un ponte verso una nuova famiglia che si prenda cura di loro. Il cantiere per trasformare la palazzina al civico 74 di via San Nicolò - nel centro di Selargius - in una casa famiglia per bambini con disabilità rimasti soli, è partito da poche settimane.

Il sogno di una coppia che vive in città da anni, Simona Cao e Michele Allodi - della cooperativa sociale Killia, ideatori del progetto - che finalmente sta diventando realtà. «Grazie anche alla solidarietà di tante persone e associazioni che ci stanno aiutando», raccontano.

Il progetto

Gli spazi non mancano, quasi 400 metri quadrati di casa con un ampio cortile intorno, lì dove la famiglia selargina abita già da tempo insieme ai due figli naturali, e alla bimba disabile adottata pochi anni fa. La piccola Asia, originaria della Serbia. «Una scelta che rifaremmo mille altre volte, Asia è una figlia speciale, ci ha fatto scoprire il mondo della disabilità e quanto sia importante aiutare i bambini rimasti senza una famiglia», dice mamma Simona.

Tutto sarà riadattato in funzione dei nuovi ospiti, e senza barriere architettoniche. Spazio per un massimo di cinque bambini - minori senza una famiglia o temporaneamente allontanati dai genitori naturali - e ciascuno avrà cameretta e un piano educativo e assistenziale personalizzato - oltre a colazione, pranzo, merenda e cena - ma anche attività ludiche e sportive. A disposizione ci saranno psicologi, educatori, e soprattutto avranno l’amore e le attenzioni che probabilmente questi bimbi non hanno mai ricevuto.

Il sogno si avvera

Una vera e propria famiglia che si spera possa essere solo momentanea. «Ci stiamo organizzando per accogliere prima di tutto bambini con disabilità», spiega Simona Cao, «cercheremo di garantire a ciascuno un accompagnamento dal punto di vista riabilitativo, e per alcuni - a seconda delle gravità della patologia - un approdo sicuro negli ultimi mesi di vita. E di fatto saremo una famiglia ponte, sperando che da noi riescano a superare alcune difficoltà e alla fine trovino dei genitori adottivi».

Otto mesi di tempo per i lavori, poi la casa famiglia di via San Nicolò sarà pronta per accogliere i nuovi ospiti, compreso lo spazio esterno per la pet therapy. Nel frattempo la gara di solidarietà per aiutare la coppia di Selargius continua: dalla lotteria di Natale alla serata di beneficenza - il 2 dicembre nella sala polivalente di Sì ‘e Boi - con l’intero ricavato che andrà a finanziare il progetto della casa famiglia.

