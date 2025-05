Nasce la Casa di comunità 

Il poliambulatorio di Sanluri in via Bologna diventerà Casa di comunità. La più grande del Medio Campidano, ma anche l’ultima in ordine di arrivo dopo le quattro che hanno sede a Guspini, Villacidro, Serramanna, Lunamatrona e che affiancheranno l’ospedale di San Gavino. I lavori di trasformazione del polo sanitario della città sono iniziati da alcuni giorni, dovranno terminare entro 11 mesi, data obbligata dal cronoprogramma stabilito dal Ministero della salute. L’importo totale del finanziamento è di due milioni di euro, in parte fondi ministeriali, in parte del Pnrr. «È il primo passo – dice il direttore dell’ospedale, Sergio Pili, per essere più vicini ai bisogni dei cittadini, dare risposte immediate, alleggerire al contempo gli ospedali».

Il progetto

Le opere previste per l’adeguamento della struttura di via Bologna interessano l’ala che si affaccia sul parcheggio laterale dell’edificio. Qui i locali del seminterrato, ex veterinari, ospiteranno tutto il reparto della radiologia, mentre al piano terra e al primo piano troveranno spazio gli ambulatori della medicina generale, sede facoltativa per i medici che operano già, obbligatoria per le nuove assunzioni. E poi ambulatori specialistici, guardie mediche, servizi infermieristici e di accoglienza, punti di contatto con il pubblico, come il Punto unico di accesso, ritiro referti e sportelli polifunzionali.

Il servizio

Il centro sarà aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Gli accessi dell’impresa al cantiere avverranno dall’area esterna senza creare interferenze con le attività lavorative e tantomeno con il pubblico, all’interno i lavori procederanno a lotti, per quanto possibile evitando di interrompere il servizio. «Non si tratta – riferisce Pili – di cambiare le insegne o i colori delle pareti, sarà uno spazio che garantisce servizi qualificati, soprattutto facilita e rafforza il dialogo con i cittadini, ciascuno troverà la massima attenzione alla domanda di salute e alle esigenze socio-assistenziali. In sintesi, tutto ciò dimostra una visione completa della presa in carico del malato, non più costretto a spostarsi da un luogo all’altro».

I commenti

Il presidente del comitato del distretto sanitario di Sanluri, sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu, osserva: «Semplificando, possiamo dire che si tratta di un mini-ospedale, col vantaggio si essere vicino di casa. Da noi i lavori per trasformare la Casa della salute in Casa di comunità, consegnati a novembre, procedono senza intoppi». Soddisfatto il primo cittadino di Sanluri, Alberto Urpi: «Fiducioso e ottimista sul proseguo dei lavori, nonostante il cambio al vertice della Asl. Un ampliamento dell’assistenza sanitaria che ho seguito politicamente da presidente dell’Anci. La speranza è nei medici che riempiono la struttura».

