Nasce la Casa di comunità del Parteolla  

Sei anni di gestazione, un lungo e complicato iter burocratico che ha rischiato di far naufragare il progetto. Ora finalmente la parola fine: il poliambulatorio di Dolianova sarà completamente ristrutturato e trasformato in una Casa di comunità, una struttura moderna ed efficiente in grado di rispondere alle esigenze dell’intero territorio.

L’appalto

Il Comune di Dolianova ha aggiudicato l’appalto per la riqualificazione del presidio sanitario, un progetto da 1,2 milioni di euro finanziato che sarà realizzato dall’impresa siciliana Arkitettura e Kostruzione srl. «Quest’opera ha un’importanza strategica per tutto il Parteolla - ha detto il sindaco Ivan Piras durante la conferenza stampa di presentazione - negli ultimi anni per l’inadeguatezza dei locali del Poliambulatorio sono venute meno diverse prestazioni specialistiche. Questo, oltre a creare disagi ai nostri cittadini, non ha più consentito di avere un filtro con gli ospedali. Avere strutture efficienti nei territori è fondamentale per il funzionamento di tutto il sistema sanitario regionale».

I lavori

Il progetto di Dolianova sarà realizzato dal Comune in accordo con la Asl e la Regione. L’edificio, oggi in totale degrado, sarà completamente ristrutturato: «La struttura sarà consolidata e resa efficiente dal punto di vista energetico con il completo rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento - spiega Antonio Belloi, responsabile del settore Lavori pubblici - saranno inoltre abbattute le barriere architettoniche e rivisti gli spazi interni».

I lavori dovrebbero concludersi entro un anno dall’apertura del cantiere, ha annunciato la vicesindaca Daniela Sedda, nel frattempo il Centro prelievi sarà trasferito nella sede dell’Avis di Piazza Amendola. «Siamo tra i pochi ad aver avviato un progetto di questo tipo - dice con orgoglio il sindaco Piras - il Comune ha svolto un ruolo da protagonista questo ci ha consentito, non senza difficoltà, di calibrare l’intervento con una progettazione che risponde alle reali esigenze del territorio».

La Asl

Analisi confermata dal manager della Asl 8 Marcello Tidore: «Il Comune di Dolianova ha avuto la capacità e la lungimiranza di utilizzare le risorse messe a disposizione da Regione e Governo. Noi con una procedura di “avvalimento” abbiamo trasferito le competenze al Comune. Una procedura che consente a Asl e amministrazione comunale di andare più veloci per dare ai cittadini strutture in grado di assicurare prestazioni di alto livello. C’è bisogno di strutture funzionali, tecnologicamente all’avanguardia. I cittadini devono potersi curare in un luogo vicino al posto dove vivono». Sulla necessità di potenziare i territori e di rivedere l’impostazione ospedalocentrica ha insistito anche Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Sanità della Camera: «Il progetto va in questa direzione, in linea con le iniziative parlamentari che mirano a potenziare l’assistenza primaria ridando valore al ruolo dei medici di base».

