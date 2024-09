Nasce la biblioteca senza barriere 

Percorsi tattili - e plantari - per i visitatori con disabilità visiva, computer regolabili, e libri in formati alternativi - Braille in primis - per consentire a tutti un'agevole lettura. La biblioteca comunale di via Dante si prepara per il restyling atteso da anni, una rinascita in chiave inclusiva finanziata con fondi del Pnrr: mezzo milione in tutto, poco meno 400mila quelli disponibili in cassa per i primi lavori che - imprevisti permettendo - partiranno entro ottobre. «Vogliamo rilanciare Quartu come città della cultura», commenta il sindaco Graziano Milia, che assicura: «La mediateca diventerà più moderna e accogliente».

Via le barriere

Obiettivo eliminare qualsiasi tipo di barriera all’ingresso e dentro la biblioteca comunale. Verranno installati pannelli e mappe tattili, migliorata la parte dedicata ai computer “con schermi regolabili in altezza e angolazione, tastiere ergonomiche e mouse adattabili, opzioni di ingrandimento dello schermo migliorano l'esperienza di chi ha difficoltà nella lettura”, viene spiegato nel progetto. Non solo: la postazione include touch screen e dispositivi di puntamento alternativi, per favorire l'accessibilità per chi ha limitazioni motorie. Novità per quanto riguarda la rete wireless: dovrà essere progettata per offrire una connettività flessibile dentro la biblioteca comunale e negli spazi esterni, garantendo un accesso senza fili da qualsiasi punto.

Si arricchisce anche l’angolo lettura, con libri in Braille, tattili, a grandi caratteri, ad alta leggibilità e con simboli. Negli scaffali della mediateca ci saranno anche volumi che affrontano il tema della disabilità, dell’inclusione e delle pari opportunità. E negli spazi esterni, utilizzati da chi studia e legge all’aria aperta, arriveranno cinque vele ombreggianti. Non solo, nel progetto è inclusa anche la formazione del personale, con l’obiettivo “di far acquisire conoscenze sul tema dell’accessibilità per le persone con disabilità visiva, nonché sulla progettazione di attività educative inclusive”.Nella città senza librerie ormai da anni, si punta quindi sulle biblioteche come hub culturali e punti di ritrovo. «Saranno potenziate anche le funzioni di accoglienza e la valorizzazione degli spazi esterni, in un’ottica ancora una volta multifunzionale e con una particolare attenzione all’abbattimento di ogni tipo di barriera», aggiunge Milia.

