Nasce in Consiglio il gruppo di Forza Italia  

Dopo il recente passaggio a Forza Italia del sindaco Alfonso Marras, nasce in Consiglio il gruppo degli azzurri. Decisione ufficializzata ieri in aula da Marras. Ne fanno parte quasi tutti i consiglieri della lista civica “ Bosa Cambia” che aveva sostenuto il sindaco alle comunali 2024. Non hanno aderito le consigliere Maria Giuovanna Campus e Daniela Brundu. Capogruppo è stato designato Aurelio Blandino. Gli assessori Federico Ledda, Marco Francesco Mannu, Marco Naitana, Laura Masala e Maura Marongiu hanno aderito a Forza Italia. Soddisfazione espressa dal deputato e segretario regionale Pietro Pittalis. «Sono molto orgoglioso – afferma- e alla squadra di Forza Italia va tutto il mio sostegno. Lavoreranno bene e nell’interesse del territorio e del partito, che mostra ogni giorno di più segnali di radicamento». Nel congresso provinciale sono stati eletti nella segreteria i bosani Blandino, l’assessora Masala, Barbara Alzu e Tiziana Meloni. ( s. c. )

