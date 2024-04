Nasce il sogno di una città navigabile 

Non è (più solo) un sogno, ma una realtà che comincia a prendere forma: si potrà navigare a bordo di battelli rigorosamente elettrici (simili a una chiatta) fino a Pirri, passando davanti allo stadio e all’interno il parco di Molentargius. Un’idea che aleggia da anni, è vero, ma che adesso finalmente sta per diventare realtà. Il progetto dell’idrovia (targato Città metropolitana che lo finanzia con 1,8 milioni di euro), poco più di sei chilometri, sei fermate e pochi minuti per andare da Sant’Elia-Su Siccu a Pirri, fino Monserrato adesso ha una data: quasi concluso l’iter autorizzativo (pareri, autorizzazioni, etc.), tra tre mesi, al più tardi dopo l’estate, la Città Metropolitana comincerà a realizzare l’infrastruttura, vale a dire i pontili di ormeggio, rimessaggio e ricarica delle imbarcazioni elettriche e lo sviluppo in tutte le fermate di un’area, la Galleria Verde, come ulteriore elemento di attrattiva del percorso. «L’intervento sostiene in maniera particolare la visione del territorio cagliaritano come sistema connesso, innovativo, sostenibile», spiega Umberto Ticca, il “papà” del progetto delle vie dell’acqua, ex delegato metropolitano alla Pianificazione e oggi consigliere regionale. «Offre nuove opportunità di connessione attraverso la fruizione e l’esplorazione dei canali, del golfo e delle lagune circostanti la città e offre percorsi di mobilità alternativa e sostenibile per connettere i comuni di Monserrato, Cagliari, Elmas e Assemini», aggiunge.

Il piano

La Cagliari visionaria dell’interconnessione e della connettività disegna oggi una realtà che ha risvolti sul piano ambientale, turistico e della mobilità. Perché quando il sistema entrerà a regime, si potrà salire sul battello al parco del Sale (il Nervi) e raggiungere in pochi minuti la piscina di Terramaini, oppure fermarsi alla Palma, o raggiungere Monte Urpinu o l’area di Santa Gilla. Più avanti, sarà addirittura possibile arrivare anche in aeroporto. Nelle intenzioni della Città metropolitana (ma anche del Comune che ha inserito lo sviluppo delle idrovie nel Piano urbanistico comunale che sarà adottato dalla prossima amministrazione) dovrebbe essere quella di integrare un servizio di trasporto pubblico e per questo motivo l’idea, per il momento solo tale, è che possa essere gestito dal Ctm. Si vedrà.

Il tracciato

Nell’idea progettuale, il tracciato partirà dalla laguna di Santa Gilla, dalle banchine già presenti a Giliacquas (Elmas). Quindi, costeggiando l’aeroporto sino al promontorio di Is Marteddus (dove si trova la “casa” dei Padri Somaschi) si potranno continuare a navigare. Poco più avanti, in corrispondenza del centro commerciale, l’idea è di fissare la un’altra fermata. Da lì, dritti verso il porto storico di via Roma, al molo di Levante, quindi altra sosta al parco Nervi e da qua si navigherà lungo il canale di San Bartolomeo (per tutti i cagliaritani mammarranca ), il parco di Molentargius e arrivo dietro la piscina di Terramaini. All’interno della città, poi, le fermate saranno complessivamente sei: Parco del Sale (Nervi), La Palma, Monte Urpinu, Via Mercalli, Parco Terramaini, piscina di Terramaini. In tutte le fermate saranno allestite colonnine di ricarica per le imbarcazioni elettriche e specifici rimessaggi per le canoe, perché l’idea è quella di stimolare la percorribilità del canale anche in chiave ludica e sportiva. «In questo scenario, la zona del Nervi, appena riqualificata, diventa un punto centrale», spiega ancora Ticca. E conclude: «Lo sviluppo delle vie d’acqua è un progetto che mette al centro le persone, con la loro crescente necessità di vivere in una dimensione sostenibile, ma anche i territori che sono stati coinvolti in una pianificazione di portata metropolitana».

RIPRODUZIONE RISERVATA