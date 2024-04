Nasce il quartiere green alle pendici del colle: l’iter è durato 40 anni 

Ci sono voluti 40 anni. Ma ora il nuovo quartiere “green” con villette a schiera, una palazzina e negozi ma anche viali alberati, piazzette e percorsi verdi accessibili a tutti, sta per sorgere alle pendici del colle di San Michele, sul lato ovest, tra le vie Is Cornalias e Monferrato. Il progetto, all’insegna della sostenibilità, interessa un’area di 22 mila metri quadri. L’iter burocratico (lungo e complesso) era partito nel 1984. Il progetto fu rivisto nel 2011, sotto la giunta Floris. Solo di recente è arrivata l’approvazione definitiva del Piano attuativo da parte del Consiglio comunale, come confermato dal vicesindaco Giorgio Angius.

Palazzina e villette

Il terreno, in leggera pendenza, degrada verso via Is Cornalias. Ospiterà fabbricati ad uso civile, una palazzina a tre piani e cinque blocchi di villette a schiera ad uno o due piani. Il tutto tra il parco e l’impianto di potabilizzazione. La viabilità non subirà stravolgimenti. L’unico accesso al lotto sarà l’attuale rotatoria di via Is Cornalias (quella che consente di raggiungere il cimitero).

Sarà mantenuto un corridoio verde tra via is Cornalias e il colle. Una sorta di pre-parco privato ma ad uso pubblico. Numerosi i percorsi pedonali previsti, mentre la viabilità interna prevede un’unica strada con ampia carreggiata. E ancora marciapiedi, aiuole, parcheggi, illuminazione, aree comuni e punti di aggregazione.

«Verrà finalmente valorizzata, grazie all’approvazione di questo progetto, una zona usata finora solo dagli scaricatori di rifiuti, per far spazio a nuove abitazioni, servizi, e parcheggi ai piedi del colle, dove nei decenni si sono registrati anche abusi edilizi», commenta, soddisfatto, l’esponente del Psd’Az Marcello Polastri, presidente della Commissione Patrimonio del Consiglio comunale. «Tra un anno questo angolo di città inizierà a vedere la luce», conclude, «per le opere di urbanizzazione e verde il Comune spenderà non meno di 300 mila euro».

I nuovi edifici, la cui realizzazione sarà a carico di investitori privati, non ostruiranno la visuale verso il colle. Prevista, come detto, l’edificazione di case a schiera con l’unica eccezione di una palazzina di modesta altezza, arretrata rispetto a via Is Cornalias e a ridosso degli edifici del potabilizzatore.

Le nuove costruzioni saranno disposte in modo da sfruttare gli apporti solari e saranno dotate di spazi idonei per la collocazione di impianti solari o micro-eolici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA