Nasce il polo della sicurezza 

A Decimomannu quello che per anni è stato il complesso dell’ex Enaip è destinato a trasformarsi nel nuovo cuore pulsante della sicurezza territoriale. L’Amministrazione comunale ha tracciato un percorso ambizioso: la creazione di un polo strategico integrato che ospiterà la nuova caserma dei carabinieri e il centro operativo della Protezione civile. Costo dell’operazione: 2,4 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione. Un iter intrapreso nel maggio 2025, quando è stata perfezionata l’acquisizione definitiva degli immobili al patrimonio comunale.

Un presidio dignitoso

Attualmente la stazione del carabinieri - che serve anche i territori di Decimoputzu e Villaspeciosa - opera in locali privati inadeguati. Il progetto di riqualificazione prevede il trasferimento dei militari presso il cosiddetto “Corpo di fabbrica 1” che un tempo ospitava la direzione del centro.

La nuova caserma disporrà di spazi decorosi, uffici efficienti e un numero maggiore di alloggi, dettaglio fondamentale per rendere la stazione di Decimomannu una meta ambita per il personale, garantendo così una continuità del servizio e una presenza costante che funga da deterrente naturale contro la criminalità.

Gestione delle emergenze

Accanto alla sicurezza pubblica, il polo risponderà alla crescente sfida dei cambiamenti climatici. La nuova sede della Protezione civile permetterà una gestione operativa delle emergenze di gran lunga superiore al passato e offrirà il ricovero necessario per i mezzi pesanti e le attrezzature tecnologiche.

Parallelamente ai lavori strutturali, il Comune ha avviato un piano di “performance straordinaria”. Il comandante dei vigili, Enrico Zaru, è stato nominato responsabile della Protezione civile con l’obiettivo di avviare, da quest'anno, campagne di sensibilizzazione sui rischi naturali, esercitazioni sul campo e una mappatura capillare delle famiglie fragili residenti nelle aree agricole, le più esposte al rischio idrogeologico.

I primi lotti

In attesa dello sblocco dei fondi definitivi, per la caserma verrà avviato un primo lotto funzionale con risorse residue. Gli interventi prioritari sono la recinzione dell’area, la sistemazione dei corpi di fabbrica destinati a uffici e depositi, il recupero dell’ex mensa e la riqualificazione degli spazi esterni con aree verdi e parcheggi coperti.

«La nuova caserma è una priorità assoluta», ha dichiarato la sindaca Monica Cadeddu, «sicurezza e controllo del territorio si garantiscono prima di tutto con una presenza stabile, qualificata e riconoscibile delle Forze dell’ordine, garantendo loro spazi funzionali. Le calamità naturali sempre più frequenti ci impongono una Protezione civile organizzata e dotata di spazi adeguati. Questo progetto unisce legalità, prevenzione e tutela della comunità in una visione di governo del territorio».

La delibera dà il via libera alla progettazione definitiva.

