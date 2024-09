Nasce il polo della cantieristica 

Le navi commerciali al porto canale, il polo della cantieristica nella stessa area, via Roma scalo turistico.

Dopo Il via libera, ad aprile, del cantiere per la realizzazione del terminal ro-ro, maxi appalto da circa 290 milioni di euro, ieri è stato pubblicato il bando per l’affidamento in concessione demaniale marittima dei lotti del distretto della cantieristica. Prima pietra di un progetto che darà vita a un polo multifunzionale, pronto a ospitare cantieri navali per la produzione, l’assemblaggio, la manutenzione e il restauro di imbarcazioni da diporto e da lavoro. Un piano che a regime regalerà oltre 150 posti di lavoro.

Polo della nautica di lusso

Ma non si tratta solo di cantieristica. Ci saranno anche attività per la produzione e la manutenzione di componentistica per la nautica, spazi per l’esposizione e la vendita di imbarcazioni e pezzi di ricambio, uffici direzionali e amministrativi, servizi di assistenza alla navigazione e alle comunicazioni, e persino locali destinati alla formazione del personale specializzato. Non mancheranno i punti ristoro.

L’obiettivo è fare di Cagliari un punto di riferimento nel settore della nautica di lusso, rispondendo alla crescente domanda di strutture innovative e competenze di alto livello in un mercato in costante espansione. Il porto canale si appresta così a diventare un motore di sviluppo per l'economia locale, attirando investimenti e offrendo nuove opportunità in uno dei settori più promettenti del Mediterraneo.

L’Autorità portuale

«Il bando scade il prossimo 2 dicembre, ieri è stato pubblicata la gara per assegnare gli 11 lotti disponibili nel distretto, che è stato completato tecnicamente e fisicamente a luglio del 2023 e collaudato lo scorso inverno», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. «Abbiamo registrato oltre 17 manifestazioni di interesse per 13 lotti, poi ridotti a 11 perché alcuni erano troppo piccoli».Uno sarà da 50 mila metri quadri, due da 27 mila, quattro da 12 mila e 500, due da 7 mila e altri due da 3 mila e 500.

«Ci sarà spazio per l'attività cantieristica di costruzione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e tutte le attività connesse, quindi le attività artigianali piuttosto che quelle relative ai motori, alla meccatronica, alla tappezzeria, tutto quello che è connesso, il grande mondo che è connesso alla Nautica di Porto», prosegue Deiana, «dopo il 2 di dicembre valuteremo le domande ed espleteremo quindi la gara. Io credo che nei primi mesi del 2025 avremo assegnato i lotti e a questo punto chi lo ha ottenuto potrà cominciare a insediare l’attività. Il bando pubblicato oggi ci avvicina sempre più all’avvio operativo del più grande distretto della nautica da diporto del Sud Sardegna».

Lo scalo commerciale

Su un’altra area è già iniziata invece la realizzazione delle opere preliminari alla costruzione dello scalo commerciale, che sarà operativa entro cinque anni. Situata nel settore occidentale del Porto Canale, l’opera prevede 6 ormeggi, un bacino di manovra da 11 metri di fondale, e sarà suddivisa in 5 piazzali che ospiteranno circa 2.500 stalli per la sosta dei semirimorchi, compresi 52 per lo stazionamento delle merci pericolose. Sarà servita da un terminal passeggeri su due livelli: al piano terra ci sarà la sala d’attesa, i controlli doganali e di security, servizi, biglietterie, uffici delle forze dell’ordine, della Sanità marittima e un ambulatorio di primo soccorso. Al piano superiore (circa 1200 mq) verranno ospitati gli uffici dell’Autorità di sistema portuale e un’attività di ristorazione che potrà godere di una terrazza panoramica che sarà accessibile, anche direttamente dalle corsie di imbarco, dai passeggeri con auto al seguito. Accanto alla stazione marittima, il progetto prevede altri due edifici in corrispondenza dell’accesso ai varchi doganali, dedicati alle attività di controllo degli enti preposti.

