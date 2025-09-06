Nasce il Piccolo auditorium Sergio Atzeni 

Doppiamente lunga l’attesa, lunga la festa. Rinasce dopo anni di chiusura (e di clausura) il Piccolo Auditorium di piazzetta Dettori. Lo fa nel ricordo di Sergio Atzeni: a 30 anni esatti dalla scomparsa (ieri) dell’intellettuale e scrittore che si definiva “sardo, italiano, europeo”, il Comune gli intitola il teatro in attesa della fine dei lavori che restituiranno definitivamente alla città uno spazio culturale di pregio. «Questo momento vuole essere soltanto l’inizio di un percorso di iniziative culturali e attività in memoria di Sergio Atzeni», dice il sindaco Massimo Zedda alla festa di inaugurazione. «L’Auditorium ha ancora bisogno di alcuni lavori, nel frattempo che si completeranno gli interventi», che verranno ultimati entro i prossimi mesi, «faremo una gara pubblica per la gestione del teatro», aggiunge. La novità è che chi la vincerà non avrà l’utilizzo escluso di questo spazio perché obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere l’Auditorium di piazzetta Dettori «uno spazio aperto a disposizione delle tante associazioni culturali che sono alla ricerca continua di uno spazio per organizzare le attività», dice ancora Zedda.

La festa

Alla fine alla festa si sono presentate oltre cento persone. Una serata (presentata dal giornalista Andrea Frailis) di porte nuovamente aperte per lo storico teatro della Marina, dal titolo “Sulla terra leggeri – Sergio Atzeni 30 anni dopo, che da ieri, seppure per il momento solo parzialmente, ricomincia a vivere. Nel segno e nel ricordo di dell’intellettuale che è stato capace di raccontare la Sardegna come terra-mondo. Non un semplice omaggio, ma un attraversamento collettivo della sua scrittura. Uno spettacolo pensato per rilanciarne l’urgenza e la vitalità. L’Auditorium infatti, luogo di parola, ascolto e cultura, diventa uno spazio vivo in cui la memoria di Atzeni potrà continuare a dialogare con nuove generazioni di lettori, artisti e cittadini.

Il futuro

«Sergio Atzeni è un grande uomo di cultura, uno scrittore, un intellettuale. Abbiamo pensato come amministrazione comunale che fosse giusto dedicargli un luogo di cultura in un quartiere che ha bisogno di molti spazi culturali. Avvieremo subito le pratiche per la gara in modo da restituire il prima possibile questo importante spazio alla città», afferma l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. Alla festa contribuisce anche la Regione che nell’ambito del finanziamento delle celebrazioni di personaggi illustri e autorevoli ha destinato ventimila euro er Sergio Atzeni. «È uno degli intellettuali tra i più importanti di Cagliari e della Sardegna», dice Andrea Dettori, dell’assessorato regionale alla Cultura. «Un dovere per la Regione partecipare». ( ma. mad. )

