Nasce il Partito Liberaldemocratico 

Idee, valori e futuro: inizia il suo percorso un nuovo soggetto politico. È il Partito Liberal democratico, quello fondato da Luigi Marattin, il deputato un tempo vicino a Matteo Renzi, che punta a ricavarsi uno spazio di rilievo in un’area che, in questo momento storico, stenta a ritrovarsi in termini numerici agli occhi dell’elettorato. Per lanciare un primo segnale di presenza, anche in Sardegna, è stato organizzato un incontro alla Società degli Operai, in via XX Settembre 80 a Cagliari, per oggi alle 16.30. Interverranno l’ex parlamentare (anch’egli in passato renziano) Andrea Marcucci e poi Domenico Nicolai, Massimiliano Zonza e Franco Turco, in gioventù promettente politico repubblicano, tra l’altro assessore a Quartu prima dell’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica.

