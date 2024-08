Nasce il parco e la periferia rivive 

Non è più solo un progetto sulla carta, il parco lineare sta gradualmente diventando realtà. In via Marrocu un’ampia distesa verde accompagna lo sguardo di chi transita lungo il versante orientale della città. Ma è solo una parte del corposo intervento da sei milioni di euro, inserito nel programma Oristano Est che «punta ad identificare il capoluogo in un modo nuovo, incidendo profondamente nel tessuto urbanistico e sociale» fanno sapere dal Comune.

Il progetto

Sui tempi di chiusura del cantiere l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda è cauta: «Siamo a buon punto, ci auguriamo di vederlo completato entro la fine dell’anno». Sull’impatto che il progetto avrà sulla città, invece non ha dubbi. «Sarà un grande polmone verde che costeggerà la periferia urbana dal fiume Tirso, da Silì alla zona industriale – ricorda - È prevista una pista ciclopedonale che da un lato riqualificherà un’ampia fascia periferica con aree verdi e punti di sosta attrezzati con giochi per bambini e attività di svago, dall’altro si qualificherà come tracciato ambientale fondamentale di Oristano est facendo da cerniera a tutti gli interventi previsti dal programma di recupero urbano». In via Volta è già ben visibile il percorso dal passaggio a livello di Silì verso la zona industriale; il tratto che si spinge oltre il ponte di Chirigheddu, invece, è legato ai tempi di Rfi, impegnata in un altro cantiere. Molto più di un semplice parco. «Il progetto è stato studiato nei minimi dettagli e integrerà zone ricreative all’aria aperta con spazi culturali» aggiunge l’assessora che sta già programmando un nuovo sopralluogo per definire gli ultimi accorgimenti. A giorni la ditta che si è aggiudicata l’appalto tornerà al lavoro dopo la pausa estiva. Si procederà con l’ultimazione dell’area cani, la sistemazione degli arredi e con la messa a dimora di alberi e piantine. Il risultato finale, nelle intenzioni dell’amministrazione sarà un’ampia zona inclusiva, altamente fruibile dai cittadini.

Il futuro

Nel frattempo si ragiona sulla futura gestione del parco per evitare che gli sforzi fin qui compiuti vengano vanificati nell’arco di pochi anni. «È molto probabile che venga predisposto un bando - fa sapere l’esponente della Giunta Sanna - è un discorso nel quale saranno coinvolti l’esecutivo e le commissioni consiliari competenti».

