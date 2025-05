Nasce il “Palazzo Paolo De Magistris” 

Intanto cambierà il nome. Si chiamerà il “Palazzo” e sarà intitolato a Paolo De Magistris su proposta di Pierluigi Mannino, FdI (condivisa da tutti). Nell’idea dell’amministrazione che stasera in Consiglio voterà (all’unanimità) il documento della commissione Cultura, quello che per i cagliaritani è noto come “Palazzo sorcesco”, diventerà uno spazio dedicato a «officine artistiche», spiega Marta Mereu, presidente della commissione che ha elaborato il documento. «Uno spazio aperto, inclusivo e di aggregazione sociale, un centro culturale multifunzionale, capace di ospitare mostre, laboratori, eventi pubblici e attività educative e capace di coinvolgere i cittadini di tutte le età», aggiunge. Dunque niente museo, di cui in passato si era parlato, ma uno «spazio dinamico, vivo», più consono anche alla vita del quartiere, completamente accessibile alle persone con disabilità. La “chiave”, naturalmente, sarà «la cultura, come motore di rigenerazione urbana», spiega ancora la presidente Mereu (Pd). «Cagliari ha bisogno di spazi accessibili e polifunzionali dedicati alla cultura e alla socialità, il Palazzo, per la sua posizione strategica può rappresentare una sede ideale per un centro permanente dedicato alla creatività». Stasera Palazzo Bacaredda getta i semi della rinascita di un palazzo per anni simbolo di degrado. Spetterà alla città farlo germogliare. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA