Nasce il nuovo parco per il fitness 

Da area abbandonata a parco con spazio fitness all’aria aperta. Nuova vita per la zona dell’ex distributore di carburante all’ingresso di Selargius, dove nei giorni scorsi sono partiti i cantieri di restyling inseriti nel mega progetto dell’anello sostenibile della Città metropolitana: piste ciclabili a due corsie che attraverseranno la città - pensate per ridurre il traffico di auto in centro - e il piccolo parco davanti al liceo Pitagora, interventi che saranno realizzati con i 2 milioni e mezzo del Pnrr conquistati dal Comune due anni fa.

Il progetto complessivo

Sullo sfondo ci sono i sei chilometri di percorsi ciclabili previsti in progetto e finanziati con fondi europei, tre per senso di marcia, finalmente senza interruzioni. Una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana leggera di via delle Camelie, con corsie in due direzioni e la divisione dalla carreggiata per le auto. Il cantiere è partito nei giorni scorsi in via delle Viole e zone limitrofe dove - in alcuni tratti - è stato istituito il senso unico per fare spazio a mezzi e operai dell’impresa. «Si proseguirà poi nelle altre strade dopo la chiusura delle scuole», assicurano dal Municipio.

L’obiettivo - più volte ribadito dall’amministrazione comunale - è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. Non solo: fra le priorità c’è la rinascita dello spazio abbandonato fra via Primo Maggio, via Londra e via della Resistenza, dove un tempo era attiva una stazione di servizio. Un angolo all’ingresso della città, acquistato dal Comune e inserito nel progetto in corso di realizzazione: un’area verde dove verranno installati anche alcuni attrezzi per l’allenamento all’aperto.

I tempi

I lavori - come da cronoprogramma Pnrr - dovranno essere completati entro maggio 2026. «Interventi che ci consentiranno di riqualificare l’area di via Londra e di ridare il dovuto decoro a uno degli accessi alla città», il commento del sindaco Gigi Concu con l’assessore ai lavori pubblici Claudio Argiolas. «Uno spazio un tempo di proprietà dell’Eni, che abbiamo acquisito come Comune e dopo circa vent’anni di abbandono cambierà finalmente volto, andando a regalare un nuovo spazio verde dotato di attrezzature ginniche a disposizione della comunità. Contemporaneamente», spiegano sindaco e assessore, «gli operai sono al lavoro anche nell’area di via delle Camelie: opere, anche in questo caso, che consentiranno di portare a termine i collegamenti ciclabili tra Cagliari e l’hinterland, andando così ad avvicinare anche Selargius al capoluogo in un’ottica di mobilità sostenibile che offrirà una valida alternativa all’utilizzo della macchina, con gli ovvi benefici in termini di traffico ed inquinamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA