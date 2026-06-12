Nasce il nuovo marchio turistico-identitario 

La rete c’è già. Le presenze e le iniziative per la destagionalizzazione pure. Ora serve un brand identitario. È la nuova idea della Giunta comunale di Tortolì per promuovere l’eccellenza locale per rendere subito riconoscibile il territorio nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Il marchio, secondo la visione dell’Esecutivo di Marcello Ladu, rappresenta un elemento identitario che si propone di valorizzare attraverso la sua diffusione coerentemente con la vocazione economico-produttiva del territorio, con la sua identità storico-culturale e con le sue attrattive turistiche. L’indirizzo politico è realizzare una piattaforma web dedicata al portale turistico e la configurazione dei social media a esso connessi.

Il progetto è stato illustrato dal consigliere con delega al Turismo, Michele Fanni, che ha pure annunciato la volontà dell’ente di avvalersi di un soggetto esterno per curare il servizio. «Tortolì avvia un progetto strategico per accreditarsi a livello europeo e internazionale. Non parliamo di un semplice logo, ma di un brand identitario, capace di racchiudere in un impatto visivo immediato la nostra natura, cultura e accoglienza». È lo stesso Fanni a spiegare nel dettaglio l’iniziativa: «Sarà uno strumento flessibile e digitale, pronto per le campagne promozionali oltre mare, e funzionerà come un sigillo inclusivo per certificare la qualità della nostra rete ricettiva e produttiva. Tortolì ha, oggi, il bisogno e il dovere di essere riconosciuta nel mondo: con questo marchio ci presentiamo all’estero uniti, moderni e con un’unica grande identità di destinazione».

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