Nasce il nuovo centro sociale per giovani e anziani: «Era ora» 

Segretariato sociale, ma anche spazi dedicati ai giovani e agli anziani che finalmente avranno una sede dove potersi incontrare.

Tutti servizi ospitati nel centro all’angolo fra via Zara e via Diaz, concesso in comodato d’uso al Comune dal Banco di Sardegna e inaugurato ieri. Una nuova sede delle Politiche sociali in città, oltre a quella di via Cilea. Lo sportello di segretariato sociale - con 6 assistenti sociali - sarà aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, e due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì.

È inoltre prevista l’attivazione dello spazio giovani, disponibile due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì, mattina e pomeriggio, e una sala per gli anziani, aperta il martedì, giovedì e venerdì pomeriggio. «Un nuovo centro polifunzionale», sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, «dedicato non solo al sostegno e al supporto alla persona, ma anche uno spazio di aggregazione pronto a dare risposte reali alle esigenze della popolazione».

Quartu riscopre quindi nuovi spazi di aggregazione che erano venuti a mancare. «Finalmente, da tempo siamo costretti a stare in piazza Azuni e in piazza 4 Novembre, al freddo d’inverno e sotto il sole d’estate», racconta Luigi Olla, 87 anni. Fra gli anziani presenti all’inaugurazione anche Beniamino Spiga, 80 primavere alle spalle: «Siamo contenti, servono però altri locali perché siamo in tanti e qui non possiamo starci tutti. Ma avere questa sede è già un bel passo in avanti».

