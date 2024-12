Nasce il Mondiale per club Oggi a Miami i sorteggi 

Calendari, soldi e polemiche. Il calcio si sposta negli States, e prima del Mondiale “diffuso” per nazionali che partirà l'11 giugno 2026 all'Atzeca di Città del Messico e si chiuderà 40 giorni dopo a New York, dalla prossima estate vuole fare l'americano con un nuovo torneo: nasce oggi il Mondiale per club, col sorteggio per le 32 squadre più forti dei cinque continenti chiamate a sfidarsi in un'inedita formula che impegnerà tutti per un mese, in piena estate. Inter e Juve, le due italiane incluse nel gruppone di partecipanti sulla base del ranking mondiale, aspettano di conoscere le loro rivali dal sorteggio di Miami, oggi dalle 19. La diretta è assicurata da Dazn, la piattaforma streaming che a braccetto con la Fifa ha annunciato un accordo di esclusiva globale per trasmettere le 63 partite tutte gratis, in ogni angolo del mondo.

«È il torneo più inclusivo del calcio», esulta Gianni Infantino, il presidente Fifa che ha fortemente voluto la nuova Coppa a dispetto delle proteste di tanti calciatori e persino di grandi club, preoccupati da un calcio di dimensione elefantiache (il Mondiale 2026 sarà il primo a 48 nazionali) e da un calendario sempre più fitto, a rischio di far saltare nervi e legamenti dei calciatori. Che infatti hanno annunciato il rischio di un imminente sciopero, per ora però rimasto solo una minaccia. Una vera e propria guerra legale è stata invece aperta dal sindacato mondiale dei giocatori e dalle Leghe europee, che alla Commissione europea hanno denunciato la posizione dominante della Fifa nella formulazione dei calendari. «Ma le scelte dell'esecutivo sono sempre state prese consultando Fifpro e Uefa», controbatte Infantino. Quanto controverso sia il Mondiale per club, lo dimostra d'altra parte la notizia - emersa e poi smentita - di alcuni mesi fa, quando dalla Spagna arrivò l'indiscrezione che il Real, club più titolato al mondo, intendeva boicottare l'edizione 2025: una forma di protesta per le troppe partite, appoggiata dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, ma anche di recriminazione di maggiori introiti, e in questo caso sostenuta dal presidente Florentino Perez. Ma poi il Real precisò che sarebbe andato.

