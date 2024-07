Nasce il marchio Terras de olia 

Dalla cooperazione e alleanza di intenti nascono sempre percorsi virtuosi per ottenere vantaggi a livello imprenditoriale, economico e sociale. Con questo spirito collaborativo una trentina di aziende del Montiferru, Planargia e Alto Campidano hanno unito le forze per promuovere la qualità dell’agroalimentare e creare un marchio di prodotto, collettivo geografico, che rappresenti l’identità culturale, storica e sociale del territorio.«Un segno distintivo in grado di congiungere un bene a specifiche entità imprenditoriali e l’unico capace di veicolare il consumatore all’atto di acquisto – spiega il coordinatore del progetto Aldo Buiani - Uno strumento commerciale di qualificazione e differenziazione delle imprese e di comunicazione fra imprese e consumatori».

Il progetto

Grazie ai contributi del programma di Sviluppo rurale della Sardegna (in totale 480mila euro), gestiti dal Gal Terras de olia, trenta imprenditori hanno creato questa sinergia per proporsi nel mercato locale e globale sempre più competitivo, con un’identità propria per rappresentare le produzioni dell’Alto Campidano, del Montiferru e della Planargia.Un progetto per valorizzare i beni identitari del territorio del Gal, con l’obiettivo di «esaltare le peculiarità tecniche, tradizionali e culturali, che garantiscono l’unicità dei prodotti agricoli tradizionali, tutelandoli e distinguendoli dagli altri prodotti sul mercato», spiegano dal Gal. spiccano le eccellenze del territorio come la carne melina e bue rosso, il casizolu, pecorino, l’olio, la Malvasia, il miele, i funghi sott’olio e olive da tavola, la salsiccia, lo zafferano e gli agrumi. Da questa nascerà il marchio per promuovere i prodotti e le aziende del Gal Terras de olia, per il potenziamento della commercializzazione e dell’attrattività dei luoghi, dei percorsi turistici e dell’accoglienza.programmazione e pianificazione si riuscirà a sviluppare un territorio ricco di cultura, storia e tradizioni che abbracciano il Gal Terras de Olia», aggiunge Buiani.Il gruppo azione locale comprende le Unioni dei comuni Montiferru-Alto Campidano e Planargia, 20 comuni dell’area e una cinquantina di imprenditori privati.

