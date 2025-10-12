Nasce il Lecornu 2: ministri tecnici e della società civile 

«Un governo di volti nuovi che escono dalla società civile, con personalità di esperienza e giovani parlamentari»: questo il Lecornu 2, secondo esecutivo in sette giorni per il ministro macroniano, che annuncia «un governo di scopo, quello di varare la manovra finanziaria entro la fine dell'anno». Proclamando che «conta soltanto l’interesse del paese», Lecornu ha risposto ancora una volta presente ad Emmanuel Macron, che lo ha riconvocato e rinominato dopo le dimissioni dopo appena 14 ore di governo, una settimana fa.

Di fronte all’opposizione inflessibile dell’estrema destra e dell’estrema sinistra, alla freddezza dei Républicains e dei socialisti, Lecornu aveva considerato chiusa la sua breve e faticosa esperienza. Con pazienza, ha ricominciato, inserendo nella sua nuova creatura annunciata ieri sera la novità di qualche nome nuovo e di diverse personalità provenienti dalla società civile e non dai partiti.

Fra i “reprobi” c'è Rachida Dati, che è stata confermata ministra della Cultura. Agli Interni è stato chiamato non un politico ma un esperto in materia, il prefetto di Parigi Laurent Nuñez. Mentre sono rimasti al loro posto il ministro dell'Economia, Roland Lescure, e la ministra dei Conti pubblici, Amélie de Montchalin. Confermati i responsabili di altri due ministeri chiave, quello degli Esteri, che vede ancora al comando Jean-Noël Barrot, e quello della Giustizia, con Gérald Darmanin al vertice. Alla Difesa va la ministra del Lavoro uscente, Catherine Vautrin, mentre il suo posto viene preso da uno dei rappresentanti “della società civile” annunciati da palazzo Matignon, l’ex presidente delle Ferrovie, Jean-Pierre Farandou. Escono Elisabeth Borne dall'Educazione Nazionale, affidata a Edouard Geffray, ex direttore generale dell'Insegnamento scolastico, e Manuel Valls, che lascia il ministero dell'Oltremare a Naima Moutchou, del partito Horizons dell'ex premier Edouard Philippe, ormai in rotta con Macron.

