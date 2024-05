Nasce il gruppo dei Riformatori: «Ma restiamo fedeli a De Fanti» 

Il Consiglio comunale ha registrato la formazione del nuovo gruppo dei “Riformatori sardi”. Ieri, Katia Puddu e Maurizio Mele hanno ufficializzato la costituzione del gruppo con una comunicazione al Consiglio. Puddu, durante il Consiglio comunale di fine marzo, aveva annunciato la sua uscita dal gruppo Pd a seguito della sua recente candidatura con i Riformatori. Aveva però assicurato di continuare a sostenere la Giunta, pur rimanendo indipendente. Nel frattempo, il Consiglio comunale ha accolto la surroga di Maurizio Mele, anche lui esponente dei Riformatori. Mele è subentrato allo scomparso assessore Marcello Fanari. Nelle elezioni del 2020, Mele era candidato con la maggioranza.

Lo stesso Mele ha dichiarato che gli eventi degli ultimi mesi hanno determinato una modifica nell’assetto della maggioranza: «Forti del buon risultato a Guspini ottenuto alle ultime elezioni regionali dai Riformatori, riteniamo opportuno costituire un gruppo, con la volontà di mantenere gli impegni preelettorali, che hanno visto la mia candidatura nella lista che ha determinato, nel 2020, l’elezione del sindaco De Fanti».

Puddu ha ribadito che la sua candidatura alle Regionali con i Riformatori non mette in discussione la lealtà verso chi l’ha sostenuta nel 2020: «Rimango a disposizione per proseguire una prolifica collaborazione con sindaco e Giunta».

