Nasce il Consultorio, un servizio fondamentale per le famiglie 

Ieri a Lunamatrona si è celebrato il cinquantesimo anniversario dei consultori della Asl del Medio Campidano e, nell’occasione, è stata annunciata anche l’apertura della sede secondaria del consultorio, nel paese.

«Il consultorio - spiega il vicesindaco Emanuele Murru - troverà spazio nella stessa struttura che ospitava prima i medici, che è stata ristrutturata e sarà consegnata presumibilmente entro questo mese. Si trova in località Gruxi Marmuri».

L’apertura del centro sarà fondamentale per la zona: «Sarà un punto di riferimento molto importante per il territorio circostante, in quanto offrirà vari servizi, per i quali oggi siamo costretti a spostarci a Sanluri o San Gavino», continua Murru.

Durante il convegno, organizzato anche in occasione della Giornata internazionale della donna, sono stati ripercorsi i cinquant’anni di attività dei consultori come punto di riferimento per salute, ascolto e prevenzione.

«Per Lunamatrona una bella giornata - conclude il sindaco Italo Carrucciu - l'apertura del consultorio e della casa di comunità sarà un nuovo inizio ricco di servizi per la comunità del nostro paese e per il territorio». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA