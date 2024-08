Nasce il Consiglio dei bambini 

Bambini protagonisti nelle istituzioni e padroni degli spazi urbani e negli spostamenti. Queste le finalità dei progetti approvati nell’ultima seduta della Giunta che istituiscono il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini e che promuovono l’iniziativa “A scuola ci andiamo da soli”: diverse le scuole che hanno già dato la loro adesione alle iniziative.

I progetti verranno portati avanti per l’anno scolastico che sta per prendere il via e per quello del 2025-2026. Nell’idea della giunta comunale, il Consiglio delle bambine e dei bambini «non deve essere un’imitazione del Consiglio degli adulti con sindaco, presidente e assessori» ma un organismo «per promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita politica e amministrativa locale» e che fornisca «consulenza al primo cittadino e agli organi istituzionali del Comune sulle questioni che interessano i bambini in ambito locale». In questo modo bambine e bambini potranno elaborare progetti, presentare proposte, formula giudizi o pareri su questioni di proprio interesse e seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini presenti nel territorio oltre a collaborare fattivamente con gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune. I componenti saranno di pari numero di bambine e bambini scelti per sorteggio nelle classi quarta e quinta delle scuole primarie cittadine, con il coinvolgimento di almeno un istituto per quartiere.

Partirà anche il progetto “A scuola ci andiamo da soli”: coinvolgerà una scuola primaria per favorire l'autonomia, nello spostamento verso la scuola, dei bambini e delle bambine residenti nel quartiere di riferimento dell’istituto scolastico. (m. v.)

