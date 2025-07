Nasce il Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi 

Piccoli amministratori crescono. L’istituto comprensivo va a scuola di democrazia. Da settembre, e per i prossimi tre anni, le classi quarte e quinte della primaria e le prime e le seconde della secondaria saranno protagoniste del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi. Il progetto Cittadinanza in erba è stato presentato al consiglio d’istituto e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dell’amministrazione. Il fine è garantire ai ragazzi l'opportunità di apprendere in maniera attiva e pratica il funzionamento della democrazia e dei suoi meccanismi, oltre che di fruire di un’educazione civica partecipativa, critica e costruttiva. Il consiglio è un reale luogo di scambio, di proposta e di riflessione dove i ragazzi possono avanzare proposte, chiedere pareri o informazioni su tematiche o esigenze che riguardano l’infanzia e l’adolescenza. La dirigente scolastica, Tiziana Onnis è soddisfatta del percorso che i ragazzi andranno ad intraprendere «L’obiettivo è allargare la partecipazione a più livelli, dando importanza e espressione al punto di vista dei bambini e dei ragazzi. Saranno loro, ogni anno, a rappresentare i loro coetanei e le loro esigenze. Mi sembrava giusto che anche Lanusei facesse questa esperienza, anche perché abbiamo il dovere dell’ascolto attivo e della responsabilità diffusa».

