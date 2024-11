Nasce il comitato per organizzare la festa 

Nasce il comitato “Santo Stefano” nell’omonima parrocchia. È stato costituito nei giorni scorsi e vede tra le sue fila persone già note come il cantautore Tonio Pani e il vice presidente dell’associazione culturale e ricreativa “Sette note e più”, Alessandro Passera.

«Siamo entusiasti della nascita di questo comitato» dice il parroco di Santo Stefano, don Giulio Madeddu, «si tratta di un gruppo creato per promuovere la nostra comunità e organizzare finalmente una festa patronale per la nostra parrocchia in vista del 25° anniversario della dedicazione della chiesa che ricorrerà nel 2025. Vogliamo creare un momento di gioia e appartenenza per tutti». Soddisfatti Tonio Pani e Passera: «Sono nato e cresciuto in questo quartiere» dice il primo, «e ho partecipato alla prima messa quando era in una casa in via Parini». «Tra tutte le chiese», conclude il secondo, «l’unica a non avare un comitato stabile era Santo Stefano, per questo siamo contentissimi».

