Nasce il comitato dei pescatori, prima riunione in Municipio 

Si è svolto nella serata di martedì presso l’aula consiliare del Comune di Sant’Anna Arresi un incontro tra l’amministrazione comunale, con la presenza del sindaco del paese Paolo Dessi e i pescatori della marineria di Sant’Anna Arresi.

«I pescatori - fa sapere uno dei portavoce Luciano Marica – hanno deciso di costituire un comitato, che al momento conta già undici componenti della marineria».

Durante l’incontro, già previsto da alcuni giorni, c’è stato modo anche di discutere sulla questione del canale di Porto Pino, un tema molto attuale visto che, nei giorni scorsi, le varie cooperative hanno ricevuto la comunicazione per il pagamento delle tariffe sugli ormeggi, relative ai posti barca per l’anno 2022. Una comunicazione che arrivberenne a seguito delle richieste pervenute da parte dei soci delle cooperative per le imbarcazioni di proprietà.

«Nell’incontro che si è tenuto in Comune abbiamo avuto delucidazioni sulla questione tariffe – dice Laura Seu – poiché il bando è stato interpretato male. Il sindaco ha voluto fortemente la formazione di questo comitato, anche per poter avere un tavolo di confronto tra pescatori e amministrazione per le diverse questioni come questa del canale. Una vicenda in cui tanti elementi sono da rivedere: tante cose non vanno bene, ad esempio l’assenza di un servizio di guardiania».

