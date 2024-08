Nasce il Centro  Studi Sardegna «Idee per l’Isola» 

Mettersi al servizio dell’Isola attraverso un organismo nuovo, immediatamente operativo, apartitico e apolitico, capace di contribuire allo sviluppo futuro della Sardegna. Nasce con questo intento il Centro Studi Sardegna (CSS), presentato ieri a Cagliari, il cui obiettivo è riunire capacità e intelligenze per contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

«Nasce dall’idea di un gruppo di amici: il fine è creare una piattaforma virtuale dove le migliori intelligenze che esistono possano dare il proprio contributo», spiega Franco Meloni, direttore del Centro Studi ed esponente dei Riformatori sardi, «l’idea è quella di mettere insieme idee e progetti che possano essere utili alla nostra terra e ai suoi abitanti».

Il Centro Studi vuole dunque elaborare e proporre linee guida, strategie, documenti, e proposte di legge che, nel loro complesso, possano costituire un disegno coerente di sviluppo, in grado di sostenere la crescita sociale ed economica dell’Isola. Ma anche promuovere iniziative sull’intero territorio mirate a condividere l’attività svolta, contribuendo a radicare metodo e contenuti di lavoro per poi diffondere e condividere i risultati ottenuti.

«In Sardegna – prosegue Franco Meloni - è sempre più sentita l'esigenza di un luogo di incontro e di elaborazione progettuale sui temi sociali e politici strategici per l'Isola, sottratto alle contrapposizioni pregiudiziali e alla demagogia populista, ma orientato all'analisi, al confronto e all'approfondimento».

Non un’iniziativa di parte, ma una nuova realtà aperta al contributo di chi vorrà farne parte, che vuole riunire le migliori competenze in tutti i settori dell’azione politica sarda: dalla Pubblica Amministrazione alla Sanità, dall’Agricoltura alla Tutela del territorio, dalla Cultura e istruzione agli interventi infrastrutturali.

«Hanno aderito già tantissime persone di grande livello, professori universitari sia di Cagliari che di Sassari, liberi professionisti, giornalisti. È un bel parterre», evidenzia ancora il direttore. Non si tratta dunque di un’iniziativa di parte, ma di un forum aperto e proattivo, che vuole contribuire in modo sostanziale a colmare il solco che sempre più spesso divide la politica dalla società civile, impedendo la contaminazione e il confronto tra diversità che è indispensabile per trovare la concretezza delle soluzioni.

Il Centro Studi ufficialmente è stato battezzato ieri, ma il Blog sarà operativo da settembre. «Qui tutti coloro che hanno aderito potranno dare il proprio contributo sia in forma singola che associata, ma anche attraverso documenti che siano l’espressione collettiva del Css».