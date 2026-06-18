Nasce il Centro per la famiglia 

Un nuovo spazio dedicato alle famiglie, ai minori e al sostegno delle fragilità sociali. Arriverà a Iglesias grazie al recupero di un edificio comunale inutilizzato in corso Cristoforo Colombo, accanto alla scuola secondaria di Serra Perdosa. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità, che comporta un investimento di 667.423 euro, per realizzare un Centro per la famiglia con risorse che derivano principalmente dai finanziamenti del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) assegnati al Plus di Iglesias con l’intermediazione della Regione.

Lo spazio

L'immobile, in passato parte delle scuole, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento per realizzare la struttura destinata a rafforzare i servizi sociali e socioeducativi. Il progetto è di uno spazio moderno, accessibile e funzionale, capace di rispondere ai bisogni delle famiglie attraverso attività di ascolto, orientamento e supporto educativo. Particolare attenzione sarà riservata alla realizzazione del cosiddetto “Spazio neutro”, un ambiente protetto destinato agli incontri tra minori e familiari in situazioni delicate o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il Municipio

Soddisfazione per il passo in avanti è stata espressa dall'assessora comunale alle Politiche sociali, Angela Scarpa, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa per il territorio: «Abbiamo pensato a uno spazio accogliente e accessibile, capace di accompagnare famiglie, genitori, bambini e adolescenti con servizi di ascolto, orientamento, sostegno alla genitorialità e attività educative e relazionali». L'assessora evidenzia il ruolo dello Spazio neutro: «Un ambiente protetto che tutela il diritto dei minori a mantenere relazioni affettive importanti anche nelle situazioni familiari più delicate, grazie al supporto di operatori qualificati».

«Welfare più forte»

Per Scarpa il nuovo Centro rappresenta un tassello fondamentale nella strategia delle politiche del welfare locale perseguita dal Comune: «Questo progetto si inserisce pienamente nella strategia dell'amministrazione di costruire una città sempre più inclusiva e attenta alle persone, dove la prevenzione, la prossimità e il rafforzamento delle reti sociali diventano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e sostenere le famiglie nei diversi momenti del loro percorso».

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