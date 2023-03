Nasce il centro per i diabetici  

Da ufficio di collocamento a centro sanitario per i diabetici. Fulcro del nuovo servizio saranno i locali di via Bizet, vuoti da mesi dopo il trasferimento del centro per l’impiego in uno stabile della zona artigianale di Sa Serrixedda. Una proposta del sindaco Graziano Milia, nata dalla collaborazione fra Comune e vertici Asl, e pronta ad approdare la prossima settimana in Consiglio comunale. «Un primo passo verso la rinascita di tutta quella zona della città come polo socio sanitario integrato», annuncia Milia riferendosi agli altri due stabili di via Cilea, dove si sta lavorando per realizzare uno studentato per gli universitari e una casa per i senzatetto.

La proposta

L’ordine del giorno sull’arrivo dell’ambulatorio comunale di diabetologia nello stabile all’angolo fra via Bizet e via Mascagni - a pochi metri dalla sede sanitaria regionale di via Turati - verrà discusso martedì nell’aula di via Porcu. Tutto parte da un’istanza della Asl 8, che ha chiesto la disponibilità alla concessione - in comodato gratuito - di un immobile al fine di ospitare il servizio sanitario per i diabetici.

«L’auspicio è che sia solo l’inizio, e che la Asl decida di investire sempre di più sul nostro territorio», sottolinea Milia anticipando la scelta di mettere a disposizione i locali dell’ex centro per l’impiego. «Una decisione in linea con il percorso già avviato di miglioramento dei servizi pubblici erogati nel territorio comunale».

Fra le esigenze c’è infatti quella «di poter disporre di maggiori e più adeguati spazi da destinare al servizio socio sanitario», aggiunge il sindaco, «al fine di consentire ai cittadini, ed in particolare alle fasce deboli della popolazione, quali anziani, disabili, minori e soggetti svantaggiati, di accedere ai servizi della Asl senza la necessità di doversi spostare di molto».