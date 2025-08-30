Nasce il Centro di giustizia riparativa  

L’obiettivo è costruire una procedura che prevenga i pericoli del disagio e limiti i danni emotivi e sociali causati dalla commissione del reato, promuova un processo di auto responsabilizzazione degli autori, riduca il tasso di recidiva ed aumenti il livello di sicurezza sociale all’interno della comunità. Grazie all’accordo tra la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della Corte di Appello di Cagliari e il Comune di Cagliari nasce il Centro per la giustizia riparativa.

Si tratta di un modello di giustizia volta a promuovere la riparazione del danno causato dall’offesa, attraverso la partecipazione attiva della vittima e dell’autore del reato, in quanto guarda al reato in termini di danno alle persone. Si basa sui valori della non violenza, del rispetto della dignità delle persone, della solidarietà. Da ciò deriva un coinvolgimento attivo della vittima, dell’autore e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.

RIPRODUZIONE RISERVATA