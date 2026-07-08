Nasce il centro comunale di riuso 

Sarà realizzato a Iglesias un centro di riuso, un progetto pensato per ridurre la produzione di rifiuti e favorire il recupero di beni ancora utilizzabili. La Giunta comunale ha infatti approvato la rimodulazione del progetto, rientrante nel programma regionale Sardegna Fers 2021-27, e il nuovo quadro economico dell’intervento, dopo che la regione Sardegna ha comunicato il limite massimo finanziabile.

Il piano

Il Centro di riuso sorgerà nella zona industriale di Iglesias, all’interno di un lotto già individuato in passato per la realizzazione del primo ecocentro cittadino che dispone già di alcune infrastrutture. «È una collocazione già definita, in una zona raggiungibile», spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis. «Si tratta di uno spazio che potrà diventare un punto di riferimento per il recupero e il riutilizzo dei beni ancora in buone condizioni».

Il progetto iniziale prevedeva un investimento di circa 705.000 euro. La Regione, tuttavia, ha stabilito che il contributo massimo concedibile fosse pari a 290mila euro, rendendo necessario un ridimensionamento dell’intervento. L’amministrazione comunale ha quindi scelto di rimodulare il progetto senza ricorrere a un cofinanziamento con risorse proprie: «Siamo riusciti comunque a mantenere l’obiettivo principale: realizzare un Centro di riuso funzionale e utile alla comunità», chiarisce Melis.

Le risorse

Il nuovo intervento avrà quindi un costo di circa 290.720 euro e prevede la realizzazione di un capannone prefabbricato nel quale saranno ospitate le diverse fasi del servizio: l’accettazione dei beni, lo stoccaggio e l’esposizione degli oggetti destinati al riutilizzo. Il funzionamento del centro sarà basato sulla possibilità di recuperare beni che, pur non essendo più utilizzati dai proprietari, possono ancora avere una seconda vita. In particolare potranno essere raccolti arredi, come mobili da cucina o camere da letto, ed elettrodomestici ancora funzionanti. «Spesso vengono eliminati oggetti che non sono affatto rifiuti», sottolinea l’assessore Melis. «Un elettrodomestico può essere sostituito solo perché si vuole acquistare un modello più moderno, oppure un mobile può non servire più a una famiglia ma essere utile a qualcun’altra. Nel centro di riuso questi beni potranno essere recuperati e messi nuovamente a disposizione dei cittadini».

Secondo l’assessore, il progetto potrà avere ricadute positive anche sul piano sociale e occupazionale. «Oltre al beneficio ambientale, il centro rappresenterà un servizio in più per la città e potrà creare opportunità di lavoro legate alla gestione della struttura».

Per quanto riguarda i tempi, si punta a una realizzazione rapida: «Dal momento in cui arriverà il finanziamento – conclude Melis – contiamo di avere il Centro di riuso operativo entro un anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA