Nasce il centro commerciale naturale: già 60 iscritti 

A Portoscuso è nato il centro commerciale naturale: una sessantina di attività commerciali e turistiche hanno deciso di unire le forze per promuovere Portoscuso e le sue attrattive.

Dopo diversi incontri, via via sempre più partecipati, il Centro è finalmente istituito. Il presidente è Alessandro Zara, il vicepresidente è Stefano Deriu, segretario e tesoriere Sergio Concas. Il direttivo sarà eletto nei prossimi giorni ma il centro commerciale naturale (ccn) di Portoscuso è ormai una realtà. «Da anni c’era questa idea di fare sistema, tutti insieme - dice Alessandro Zara - abbiamo deciso di concretizzare l’idea e tantissime attività si sono avvicinate da subito ai primi incontri, ora siamo una sessantina. L’aspetto positivo è che hanno aderito attività di tutti i settori: commerciali ma anche di ristorazione e strutture ricettive, ad esempio i bed&breackfast o l’autonoleggio. Insomma abbiamo delle adesioni trasversali, è un buon segno». L’obiettivo comune è uno: «Vogliamo promuovere il nostro paese, valorizzando i punti di forza - dice il presidente del ccn - ci sono diverse opportunità legate ai centri commerciali naturali, anche a livello di finanziamenti, per eventi ed attività non solo durante il periodo estivo ma nell’arco di tutto l’anno».