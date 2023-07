Nasce il centro commerciale naturale 

Entusiasmo alle stelle e tempi strettissimi, commercianti e artigiani sono pronti alla partenza: anche Assemini avrà il suo centro commerciale naturale.

L’assessore

Il responsabile delle Attività produttive, Francesco Murtas, puntualizza: «Tutti gli operatori economici interessati devono far pervenire l’adesione entro il 31 luglio, ma chiunque potrà aderire in qualsiasi momento e beneficiare delle agevolazioni. Abbiamo premura di redigere l’atto costitutivo del Centro commerciale naturale per poter partecipare al bando regionale e usufruire dei finanziamenti». Il contributo regionale coprirà il 70 per cento delle spese fino ad un tetto massimo di 70 mila euro. Saranno finanziati eventi, pubblicità, i servizi diretti all’utenza, opere di valorizzazione architettonica, implementazione di infrastrutture e mobilità territoriale. «In questa primissima fase di decollo il Comune ha deciso di essere soggetto promotore», spiega l’assessore Murtas, «perché in questo modo l’amministrazione funge da garante e i commercianti non devono stipulare una polizza fideiussoria per ottenere il contributo».

Commercianti e artigiani

Alessandro Carboni è proprietario di un bar: «È un progetto importantissimo per noi, l’amministrazione ci ha sostenuti da subito, abbiamo avuto con l’assessore Murtas diversi incontri preliminari, ha ascoltato le nostre idee e proposte. Ad oggi sono più di quaranta gli esercenti che vogliono aderire». Luca Cossu, originario di Oristano, ha avviato il suo laboratorio di ceramica ad Assemini quindici anni fa: «Non provengo da una famiglia di ceramisti, avviare l’attività in una città piena di ceramisti storici sembrava un progetto folle, ma è proprio con i ceramisti di Assemini che sono nate amicizie fraterne, mi hanno sostenuto ciascuno a proprio modo. Io credo nel potere della rete e della cooperazione, i riflettori si sono abbassati perché mancano gli eventi, un evento racconta la comunità e il nostro lavoro. È la rete che permette di riaccendere i riflettori sulla nostra arte e sulla nostra città».Ivan Batzella è un ristoratore: «Molti anni fa sono state le discoteche a rendere Assemini protagonista, oggi abbiamo molto di più da offrire, in termini di cultura, ambiente, ristorazione e artigianato ma da soli non si va da nessuna parte è tempo di unire le forze, conoscersi e collaborare». Gian Mauro Pretta ha un’agenzia immobiliare: «Perché aderisco? Perché credo che il benessere della comunità si possa realizzare solo attraverso la sinergia di gruppo».

Il sindaco

Mario Puddu commenta così l’iniziativa: «Sono tante le aspettative riposte dai cittadini in tutti i campi, quello che mi sento di assicurare è l’impegno da parte di tutta la Giunta. Lavoreremo e faremo tutto ciò che è in nostro potere».

