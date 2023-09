Nasce il Cammino di Sant’Efisio 

Da Cagliari fece partire la lettera indirizzata all’imperatore, invitandolo a convertirsi. A Nora, Sant’Efisio fu messo a morte su ordine di Diocleziano, irritato per quella missiva. E proprio tra questi due centri, Cagliari e Nora, si sviluppa il “Cammino di Sant’Efisio” che avrà il suo battesimo il 3 ottobre: alle 8.30, dalla chiesa di Stampace intitolata al Martire guerriero partirà il gruppo di una trentina di pellegrini, giornalisti, influencer, esperti di cammini, video-reporter, guide turistiche e ambientali, appassionati e istituzioni civili e religiose, che testeranno il percorso e racconteranno la loro esperienza il 7 ottobre a Laconi durante la conferenza finale della seconda edizione di “Noi Camminiamo in Sardegna”.

La filosofia

Il “Cammino di Sant’Efisio”, diviso in quattro tappe, nasce dalla processione che, dal 1° al 4 maggio, viene fatta per sciogliere il voto rivolto a Sant’Efisio durante la pestilenza del 1652 che dimezzò la popolazione cagliaritana. Proprio come nel sentito corteo, anche il Cammino parte dalla chiesa di Stampace, passa per il Villaggio dei pescatori di Giorgino, attraversa i Comuni di Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro prima arrivare a Nora nel Comune. Un percorso bidirezionale di settanta chilometri che possono arriva sino a cento se si visitano anche i luoghi della devozione al Santo.

Il percorso

Partiti da Stampace, i pellegrini si dirigeranno verso Giorgino. In questo primo tratto del Cammino, potranno contare sul supporto del Ctm: dal momento che il ponte della Scafa non è attraversabile a piedi, proprio in occasione del primo viaggio saranno inaugurate le fermate della navetta dedicata al Cammino che sarà operativa tutto l’anno. Da Giorgino, i pellegrini si dirigeranno verso la chiesetta di Su Loi a Torre degli Ulivi e visteranno le saline Conti Vecchi. Si metteranno poi in cammino per raggiungere la chiesa di San Girolamo a Poggio dei Pini, passando per i luoghi di devozione a Santa Barbara. Particolarmente importante il passaggio per Villa d’Orri, tappa della processione del 1° maggio, da dove si raggiungerà il complesso archeologico del nuraghe Antigori e il mare di Su Spantu. La tappa successiva, a Villa San Pietro, passerà per la chiesetta romanica, per Villa Atzori, altro luogo di sosta della processione di maggio, e per l’area archeologica del nuraghe Mereu. L’arrivo a Pula servirà anche a riprendere il percorso della storica processione. Il Cammino si concluderà il 6 ottobre alle 12 nella spiaggia di Nora, quando il gruppo dei pellegrini, dopo aver percorso 70 chilometri, potrà certificare con l’apposizione delle credenziali che il Cammino è nato.

Le riflessioni

Proprio Pula è il Comune capofila. «Chi affronterà questo percorso», afferma il sindaco Walter Cabasino, «oltre a vivere un’esperienza spirituale unica, avrà anche la possibilità di conoscere l’importanza storica e culturale di questi luoghi. I cammini religiosi rappresentano il filone più importante del cosiddetto turismo lento, una forma più sostenibile e più attenta a cogliere tutte le opportunità che offre un territorio come il nostro». E, se l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa esulta per essere riuscito «a consolidare il tema del turismo culturale», Renato Tomasi, coordinatore del progetto, si sofferma sulla nascita del Cammino. «I partecipanti, accolti dall’Arciconfraternita e dalla parrocchia di Sant’Efisio», spiega, «riceveranno le “credenziali del pellegrino”, momento storico che annuncia la nascita del percorso devozionale».

