Nasce disabile, l’Ats condannata 

Il ritardo di circa sessanta minuti nell’effettuare il parto è costato una grave disabilità a una neonata venuta alla luce nel 2013. Lo ha stabilito prima la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale civile di Oristano che ha, infine, condannato l’Ats al risarcimento dei danni ai genitori e alla sorella della bambina per un milione e seicentomila euro.

La vicenda

Prima di avviare un contenzioso davanti al giudice del Tribunale, nel 2014 i genitori avevano tentato un accordo conciliativo, un incontro di mediazione ma tutto inutilmente. A quel punto i loro legali, le avvocate Monica Puggioni e Rita Fanni, hanno citato in giudizio davanti alla giudice del Tribunale civile Tania Scanu l’ospedale San Martino e successivamente l’Azienda per la tutela della salute. Dopo una decina d’anni di ulteriori sofferenze, oltre a quella drammatica vissuta alla nascita della piccola affetta da tetraparesi, i genitori (con il sostegno dei loro avvocati) hanno ottenuto ciò che chiedevano: il riconoscimento della responsabilità dell’Ats del danno neurologico della loro bambina. Tutto comincia nel 2013 quando la donna si presenta all’ospedale San Martino perché prossima al parto. Secondo quanto accertato dai consulenti d’ufficio, il medico legale Nicola Lenigno e il ginecologo Antonio Macciò, il personale ospedaliero avrebbe dovuto avviare immediatamente la procedura per il parto con il taglio cesareo. Le anomalie nel tracciato, secondo la giudice Tania Scanu, erano tali da giustificare l’anticipazione del parto di almeno un’ora. In altre parole, quel ritardo ha causato alla neonata i gravi danni riscontrati subito dopo. “Se di fronte alle decelerazioni fosse stato eseguito il taglio cesareo in emergenza” dice la consulenza tecnica, “allora la piccola non avrebbe contratto il danno ipossico a livello cerebrale”. La bimba era rimasta senza ossigeno e questo aveva provocato quei danni gravissimi a livello neurologico.

La difesa

Diversa la posizione dell’Ats, secondo cui il tracciato era nella norma e il monitoraggio dei sanitari era stato continuo. La sofferenza del feto aveva indotto i medici a decidere senza ritardo di eseguire il parto con taglio cesareo. La bimba era stata con prontezza sottoposta alle necessarie manovre rianimatorie prima di essere trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. Quanto, poi, all’entità del risarcimento dei danni, secondo l’Ats è sproporzionata a quanto accaduto.

La sentenza

Il procedimento civile, avviato nel novembre 2014, è ora giunto a sentenza. In questi anni i genitori e la sorella della piccola hanno vissuto un calvario prima di vedere riconosciuta la responsabilità dell’Ats dei gravissimi danni subiti. La giudice ha così disposto la condanna al risarcimento, quantificando in un totale un milione e seicentomila euro, fra la bambina e i suoi familiari.

