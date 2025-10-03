VaiOnline
Boccia paralimpica.
04 ottobre 2025 alle 00:33

Nasce da Olbia il sogno di andare a Los Angeles ‘28 

La Sardegna avvicina l’Italia alle Paralimpiadi di Los Angeles. Lunedì al PalaGeovillage di Olbia scatta una nuova edizione del World Boccia Challenger, la manifestazione di boccia paralimpica che vede al via 80 atleti di 18 nazioni e mette in palio punti utili per la qualificazione al prossimo appuntamento del 2028. Allestito da Ichnusa Sport (con la direzione organizzativa di Alice Rosvald e la “regia di Dario Della Gatta, presidente del Cip Liguria), sotto l’egida di Cip e Federbocce, l’appuntamento vedrà tre specialità in pista: individuale (da mercoledì a sabato 11), a coppie e a squadre (11-12-13 ottobre).

La svolta

La boccia in Italia ha oltre duecento praticanti di circa un centinaio di società di Fib e Cip (in Sardegna c’è la sola SaSpo) ma, come ha detto ieri nel corso della presentazione il segretario generale della Federbocce Renato Milana, «siamo arrivati tardi rispetto agli altri. Proprio questa manifestazione ci ha permesso di avere relazioni, interscambio con le altre nazioni e se oggi abbiamo tecnici e arbitri (anche sardi, ndr ) lo dobbiamo anche a questa esperienza». Ora c’è un obiettivo: «Vogliamo fare un ulteriore passo in avanti e questa volta vogliamo andare alle Paralimpiadi». A Parigi l’Italia fu la prima delle nazioni escluse.

In Sardegna

Logico che una simile occasione sia un test e una grande opportunità per tanti. Il Cip Sardegna, con il presidente Claudio Secci la trova funzionale al suo programma: «Vogliamo far fare sport anche a chi ha disabilità molto gravi e la boccia è uno sport importante in questo senso. E poi vogliamo farci conoscere: purtroppo ancora in tanti paesi dell’Isola non sanno cosa sia il Comitato paralimpico», dice.

Accessibilità

Per l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, invece, questa manifestazione strizza l’occhio a una nuova esigenza che la Regione sta inseguendo: «Abbiamo stanziato 14 milioni per il turismo accessibile per venti comuni. Sono incentivi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere la Sardegna accessibile a tutti». Ma, ha sottolineato Della Gatta, «la disponibilità degli albergatori sardi è stata eccezionale».

