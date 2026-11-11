Mancano poco più di sei mesi alle Comunali ma il clima politico terralbese sembra già riscaldarsi. È bastato annunciare la discesa in campo del gruppo culturale “Alziamoci”, che domani chiamerà a raccolta i cittadini, perché a molti apparisse chiaro come la volata per il rinnovo del Consiglio fosse già partita.

Tutti si interrogano sul legame tra l’associazione e le elezioni di primavera. A fugare ogni dubbio è il consigliere comunale Gabriele Espis, che presenta il gruppo con Francesca Basile. «La risposta è no, non c’è ancora niente. È una cosa che avevamo in cantiere già da qualche anno, per smuovere questa sorta di apatia, non solo per la politica ma anche per la vita comunitaria di Terralba». E a proposito di voci su candidature è più esplicito: «Non abbiamo parlato di lista, anche se tutti ci stanno pensando, lo capisco, c’è voglia di cambiamento, però no: non è un gruppo politico, non è una lista politica. È solo un gruppo culturale che si sta interrogando su dove dovrebbe andare il paese».

Smentite anche le anticipazioni sulla candidatura a sindaco. «Ad oggi non c’è stata nessuna riunione con gli altri consiglieri di minoranza - evidenzia - girano un sacco di voci, ma è tutto da valutare. Vogliamo solo che la gente torni a parlare di certe tematiche e seminare qualcosa, in modo che si svegli da questo torpore». Ecco allora, secondo i promotori, il senso vero dell’iniziativa con il gruppo culturale “Alziamoci”, che vuole stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e politica della comunità, creando spazi di condivisione, formazione e informazione.

«Vogliamo offrire ai cittadini un’occasione concreta per tornare a confrontarsi sul futuro della nostra comunità», spiegano i portavoce. Il primo passo sarà la rassegna Seminas, domani alle 18.30 al Teatro Comunale, dedicato alle soluzioni abitative. Poi aree verdi, imprenditoria e occupazione, patrimonio storico, culturale ed enogastronomico, disoccupazione giovanile, fuga dei talenti e strategie contro lo spopolamento.