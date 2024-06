Nasce a Villa Fanny il “Caffè dell’arte”  

Domani alle 19,30 l'Hotel Villa Fanny (via Don Bosco, 8) inaugura “Caffè d’Arte”, una serie di esperienze di immersione nell’arte in tutte le sue forme.

La rassegna di eventi curata dalla direttrice artistica Cristina Muntoni, in collaborazione con Lucina Cellino e l’Accademia di Arteterapia, propone una serie di incontri con l’intento specifico di far interagire i partecipanti attraverso esperienze coinvolgenti da cui ogni persona possa sentirsi arricchita e, in qualche modo, trasformata dall’incanto. Quello stesso incanto che affascinò Fanny, la madre dei proprietari a cui è dedicato l’hotel, quando frequentava i salotti parigini.

A quei salotti si ispira il "Caffè d’Arte” di Villa Fanny concepito come un luogo di incontro e di condivisione culturale. Ogni incontro sarà esperienziale e ispirato alle arti e alla natura e si concluderà con la celebrazione del senso del gusto immersi nella bellezza per nutrire corpo e anima: un buffet a tema per ogni evento con la finalità precisa di creare connessioni interiori e nuove relazioni umane.

Si inizia domani con “Abracadabra”, un’esperienza tra magia e scienza, si prosegue il 23 con “Il rito della notte di San Giovanni”, in cui si scopriranno i significati simbolici del Solstizio, le storie e il potere delle piante, vivendo una rinascita di anima e corpo con una pratica dolce di yoga e un rilassante bagno sonoro con le campane tibetane immersi negli allestimenti floreali ed emozionali.

Il 21 luglio è in programma il cinema sotto le stelle, il 12 settembre “La cena delle dee” con storie di donne straordinarie; il 31 ottobre “La cena di Agata Christie”, il 22, 23 e 24 dicembre “Alchimia”, il 13 dicembre “Santa Lucia, il rito della luce”. Per informazioni 070.8587300 eventi@hotelvillafanny.it.

