Nasce a San Pietro di Sorres il primo Cammino delle Janas 

Tra storia e archeologia, bellezze naturali e mito: nasce questo sabato nel Meilogu Il Cammino delle Janas. Il battesimo è in un luogo di grande rilevanza e significato, il monastero di San Pietro di Sorres a Borutta dove il Centro studi identità e memoria (Cesim) presenterà ufficialmente l’itinerario pilota sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, dai Comuni e dalle realtà culturali, ricettive e produttive del Meilogu. La prima pietra miliare di una bella iniziativa legata al progetto di riconoscimento da parte dell’Unesco delle Domus de Janas.

L’idea

«Il progetto è nato all’interno dell’iniziativa “Arte e architettura nella preistoria della Sardegna. Le Domus de Janas” che il Cesim porta avanti dal 2018 per ottenere il riconoscimento delle più significative rappresentazioni della preistoria sarda come Patrimonio mondiale dell’Umanità», spiegano Cristina Muntoni, Maria Giovanna De Martini e Sara Mameli, referenti del progetto. «Questa candidatura – l’unica italiana selezionata per il 2025 – è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Sardegna».

Modello

L’esito della fase finale di selezione sarà noto a breve, nell’estate del 2025. «Il Cammino delle Janas rappresenta un modello concreto di tutela e promozione dei siti archeologici candidati al riconoscimento Unesco», proseguono dal Cesim. «L’iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali, affinché il patrimonio archeologico venga percepito come una risorsa strategica per la crescita culturale ed economica del territorio stimolando la rete tra le realtà produttive, culturali e ricettive per un nobile scopo comune».

I luoghi

L’itinerario d’avvio del Cammino delle Janas «attraversa alcuni dei luoghi più rilevanti dal punto di vista archeologico, storico e naturalistico nei territori di Thiesi, Borutta, Cheremule e Bessude», concludono dal Centro studi identità e memoria.

Il primo gruppo

Un avvio riservato a un nutrita rappresentanza di addetti ai lavori e un gruppo pilota di giornalisti a cui spetterà il compito di testare il Cammino. Attenzione, però: il percorso sarà poi riproposto a tutti sabato 12 e domenica 13 aprile, con possibilità di partecipazione su prenotazione.

Le tappe

Si parte questo sabato alle 15 con la presentazione ufficiale del Cammino a Borutta, nell’abbazia di San Pietro di Sorres. Alle 16 ecco la visita alle fornaci per la calce e al pinnetto di Sa Mura. A seguire visita del monastero dove si terrà anche la cena. Alle 21 un’affascinante passeggiata notturna accompagnati da cantastorie che toccherà la chiesa romanica di Santa Croce, la Casa Museo e la chiesa di Santa Maria Maddalena. Domenica si parte con l’educational tour riservato alla Domus de Janas di Mandra Antine, con apertura straordinaria della suggestiva Domus dipinta del Parco dei Petroglifi di Cheremule. Alle 17, infine, visita al Museo di Bessude e gran finale con degustazione di prodotti locali.

