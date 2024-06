Nasce a Cagliari l’Auditorium Daniela Zedda 

“Auditorium Daniela Zedda”, è così che da ieri si chiama la sala che ospita concerti, spettacoli ed eventi nella scuola Santa Caterina di via Piceno a Cagliari. Un omaggio all’artista cagliaritana, fotografa professionista dal 1982 che si è cimentata soprattutto in ambiti e culturali e del mondo dello spettacolo.In quella targa bianca e rosa, scoperta dal figlio Riccardo e dalle sorelle, c’è la sua figura nascosta dietro l’obiettivo. Non un caso: è sempre stato difficile incontrarla senza la macchina fotografica in mano. «Osservo, parlo e aspetto», era solita dire prima di catturare con i suoi scatti l’essenza in ognuno di noi.

Il ricordo

«L’intitolazione dell’Auditorium a una grande artista sarda si inserisce all'interno di un percorso annuale, partito grazie al Collegio dei docenti per dare un tributo a questa grande interprete della Sardegna e non solo», ha esordito il dirigente scolastico Massimo Spiga, «abbiamo partecipato a un concorso fotografico, dove le nostre alunne e i nostri alunni hanno portato la testimonianza del lavoro di Daniela, reinterpretando anche le sue immagini».Il percorso durato oltre un anno ha coinvolto le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e la secondaria, ma si inserisce in un percorso ancora più ampio messo in piedi dall’associazione romana Toponomastica Femminile, ma appunto si è chiuso ieri con l'integrazione dello spazio dell’auditorium aperto non solo all’istituzione scolastica, ma anche alla cittadinanza. «Obiettivo? Educare al rispetto delle differenze attraverso la conoscenza della cultura fotografica», ha detto l'ideatrice e coordinatrice del progetto Carmen Sulis. «Ci piace lasciare una targa permanente in memoria di una donna che tra l'altro ha partecipato a mille iniziative della nostra scuola, regalandoci anche diversi laboratori fotografici», ha aggiunto il preside Spiga, «Daniela era una nostra amica, questo spazio si presta a ricevere e ospitare iniziative di varia natura e vario genere quindi non potevamo non ricordarla dedicandoglielo». Nei corridoi che conducono all’Auditorium sono stati inoltre affissi i lavori fotografici delle alunne e degli alunni che hanno partecipato al concorso, accompagnati da una didascalia che spiega cosa per loro significhi quello scatto.

