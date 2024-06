Narrare le migrazioni, progetto per 450 studenti 

Sono oltre 450 gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alla prima fase del progetto “Tutta un’altra storia. Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio”, che ha coinvolto 15 istituti di istruzione superiore del cagliaritano e due Istituti comprensivo a Selargius e Sassari.

Stop discriminazioni

«L'obiettivo del progetto è favorire la creazione di una nuova coscienza civile e un nuovo spirito di cittadinanza e di inclusione nelle giovani generazioni anche attraverso una nuova narrazione delle migrazioni», ha sottolineato Elizabeth Rijo, presidente di Codisard. «Occorre superare tutte le forme di discriminazione, razzismo e odio, che purtroppo sono tutt'ora presenti. In questa prima fase sono stati attivati laboratori, incontri, discussioni, sviluppo di tematiche attraverso diverse modalità espressive proposte dal kit on line Narrative Change, che contiene otto chiavi di lettura, che hanno visto una grande partecipazione, con tre incontri, di un'ora e mezza ciascuno in ogni classe, nell'ambito dell'orario curriculare. Per questo ringraziamo i dirigenti e il personale docente che ci hanno aperto le scuole».

Le scuole

Questi gli istituti che hanno partecipato: il Giua di Assemini, il Gramsci di Monserrato, il Pacinotti, l’Euclide, il Michelangelo, il Pitagora, il Dettori, l’istituto salesiano Don Bosco, l’Azuni, il Martini, il Fois, il Buccari-Marconi, l’Alberti, gli istituti comprensivi Su Planu di Selargius e San Donato di Sassari.

Convegno al Lazzaretto

Il progetto “Tutta un’altra storia” prosegue nel 2024/25 con corsi di formazione per docenti, che prevedono 25 crediti formativi riconosciuti dal Ministero tramite piattaforma Sofia e verrà presentato in un convegno in programma domani alle 17 al Lazzaretto , che si concluderà con uno spettacolo musicale.

RIPRODUZIONE RISERVATA