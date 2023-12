Narges Mohammadi: «Il Nobel per l’Iran che si ribella» 

Teheran. Il messaggio «che Ali e Kiana hanno letto durante la cerimonia (del Nobel, ndr) iniziava con lo slogan “Donna, Vita, Libertà”, in onore della rivoluzione del popolo iraniano. Per me il Nobel è una dichiarazione di sostegno globale al movimento progressista d’Iran. È per l’Iran che si ribella». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la premio Nobel per la pace 2023 Narges Mohammadi, detenuta in Iran, dove è stata condannata a 31 anni e 154 frustate. L’hijab obbligatorio «non è un dovere religioso o un modello culturale, né, come dice il regime, il modo per preservare la dignità e la sicurezza delle donne - sottolinea -. È uno strumento per sottometterci».

