Nardi, non è più un sogno 

Battere a soli 20 anni il numero 1 al mondo in uno dei tornei di tennis più importanti, dopo quelli dello Slam, non è un'impresa comune. E farlo quando si partecipa da lucky loser, ovvero da ripescato, è ancora più straordinario. Luca Nardi, 21 anni il prossimo 6 agosto, ha firmato l'impresa battendo sua maestà Novak Djokovic per 6-4, 3-6, 6-3 a Indian Wells. Marchigiano di Pesaro con una serie di record a livello giovanile e la fama di "predestinato", il tennista italiano si è imposto agli ottavi del torneo californiano e affronterà stanotte – ora italiana – lo statunitense Tommy Paul ai quarti. «Pazzesco», la sua esultanza a caldo.

In campo

Nardi ha sorpreso il 36enne serbo, 24 volte vincitore di uno Slam, con una tattica aggressiva grazie a colpi potenti dal fondo. Si è così portato avanti senza scomporsi sull'1-0. Nel secondo set però Djokovic ha preso il sopravvento, imponendo il proprio gioco e ha pareggiato i conti. Tutti si aspettavano che il serbo chiudesse facilmente l'incontro, come spesso gli capita. Ma nel terzo set l'italiano è tornato a martellare. Nole in affanno ha prima cancellato tre palle-break ma nel sesto gioco, ritrovatosi sotto 0-40, ha finito per cedere la battuta. Il contro-break sembrava nell'aria: indietro 0-30 anche per un doppio fallo, Nardi ha tirato fuori il carattere e infilato quattro punti consecutivi. Si è così portato sul 5-2. Djoko ha tenuto la battuta ma Nardi ha chiuso sul 6-3 grazie al sesto ace del match.

La gioia dell'azzurro è esplosa subito dopo: ha lasciato la racchetta al suolo e si è portato le mani al volto. Uno scambio di parole con Djokovic che si è complimentato con lui e poi le prime dichiarazioni con la stampa: «Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco», ha detto con grande umiltà. Nardi, attualmente numero 123 Atp, grazie a questa vittoria diventa il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto Djokovic in un torneo di questa categoria o in uno Slam. E da lunedì sarà nella top 100, per la gioia della sua famiglia e del circolo Baratoff di Pesaro, dove Nardi è cresciuto tennisticamente e dove hanno fatto le ore piccole per seguire il torneo californiano.

Il torneo

Prima di Djokovic Nardi aveva battuto il cinese Zhang Zhizhen (50 Atp), mentre stasera se la vedrà con Tommy Paul, n.17 del ranking. «Gioco con Paul? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone così avanti. Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò il match con i miei coach e sarà molto difficile. Mi piace come gioca. Vedremo cosa succederà», ha detto in conferenza stampa. Nardi, oltre che essere tifosissimo del Napoli, è sempre stato un fan di Djoko. «Mi piace come gioca, come corre», diceva in un’intervista otto anni fa quando era ancora dodicenne. Oggi lo conferma: «Il poster in camera? Certo, ce l'ho ancora e non lo toglierò. Lo vedo ogni volta che vado a dormire», ha ammesso dopo aver battuto il suo idolo.

Scalpore

All'estero ha fatto molto scalpore la sconfitta con un lucky loser del numero 1 al mondo che in questo inizio di anno appare in crisi. «Sto giocando un tennis pessimo, è un brutto momento», ha ammesso Nole. Si sbaglia però a ricondurre la vittoria di Nardi esclusivamente al cattivo periodo di forma del campione slavo. Il marchigiano ha battuto numerosi record giovanili, vincendo a 14 anni Le Petis As, torneo considerato una sorta di mondiale per tennisti in erba. All'epoca era stato bollato come «un predestinato», al livello di Holger Rune e Carlos Alcaraz. «A volte mi sono allenato con Sinner - racconta lui - cerco sempre di imparare da lui, è molto gentile, un gran lavoratore ed è molto bello quello che sta facendo per l'Italia. Spero di poterlo raggiungere. Non con i suoi risultati, ma non si sa mai».

