Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà  

Nel corso degli interrogatori di garanzia, quasi tutti gli indagati di maggior peso criminale – almeno stando a quanto sostiene la Direzione distrettuale antimafia – avevano scelto la via del silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ora, a pochi giorni dal blitz dei carabinieri che ha portato in carcere 50 persone, altri 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di dimora (complessivamente gli indagati sono 75), emerge che almeno quattro dei protagonisti dell’operazione “Termine” avrebbero deciso di pentirsi e collaborare con gli inquirenti. Per questa ragione, stando sempre alle poche indiscrezioni filtrate, sarebbero stati trasferiti in località protette e avrebbero già iniziato a parlare con gli investigatori, coordinati dal procuratore capo Rodolfo Sabelli e dal sostituto Danilo Tronci.

Massimo riserbo

Dopo l’esecuzione della misura cautelare firmata dal gip Luca Melis e lunga oltre 368 pagine, ora la Procura antimafia ha fatto calare il segreto sulle nuove attività d’indagine, prima fra tutte il ritrovamento di armi da guerra (kalashnikov, mitragliette e addirittura un lanciarazzi). A condurre materialmente l’inchiesta sono stati i militari del Nucleo operativo di Carbonia che, in questi anni, sono stati protagonisti di numerose altre inchieste che, in qualche modo, risultano tutte intrecciate tra loro. Dalle operazioni “Maddalena” e “Calesse”, all’indagine “Ichnos”, passando per i fascicoli “Triplete” e “Last Walts”. Complessivamente decine di arresti, armi recuperate e quintali di droga sequestrata. Ora l’operazione “Termine” ha ipotizzato l’esistenza nell’Isola di due organizzazioni criminali: una che acquistava da Toscana e Veneto ingenti quantità di cocaina, l’altra che si occupava del trasporto della droga su camion, spesso adattati con doppifondi. Impossibile avere i nomi di chi starebbe già collaborando con la Procura antimafia, anche se le voci filtrate parlano di personaggi di primo livello delle due presunte organizzazioni.

Le contestazioni

L’ordinanza cautelare firmata dal gip Luca Melis ricostruisce come la cocaina (quasi un quintale nel corso degli anni) sarebbe arrivata in Sardegna dalla Penisola, ma mancano del tutto i riferimenti al passaggio precedente. Chi forniva e come arrivava dall’Albania, arrivando ad alcuni connazionali in Toscana e nel Veneto, la droga che veniva nascosta nei camion e viaggiava verso la Sardegna? Il sospetto è che dietro ci sia proprio la mafia albanese: gruppi criminali con legami in mezza Europa. Ora le prime creme al muro di silenzio eretto dagli indagati nel corso degli interrogatori di garanzia potrebbe fornire numerosi spunti investigativi, anche su altre piste. Non è escluso, vista la tipologia delle armi recuperate, che l’inchiesta potrebbe presto virare sul filone degli assalti ai portavalori (i cui proventi verrebbero poi riciclati nella cocaina). Da questa indagine, tra l’altro, sarebbero poi nate altre due inchieste su omicidi in Ogliastra e su un presunto traffico d’armi. Ora bisognerà capire se il fronte dei “collaboratori” possa allargarsi, visti i primi cedimenti all’interno delle due presunte organizzazioni.

